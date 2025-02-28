Футболіст Маліновський стане батьком вдруге. Фото
Дружина 31-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана оголосила про свою другу вагітність.
На новому опублікованому фото вона показалася на кухні в білому халатику з помітно округлим животиком.
"Як ви думаєте, скільки вже тижнів?", — поцікавилась Роксана у підписників.
Нагадаємо, подружжя також виховує 5-річну доньку Олівію, яка дуже схожа на свого тата.
Про вагітність Руслан з коханою повідомили у милому відео, на якому показали донці знімок УЗД. Дівчинка одразу побігла обіймати маму.
Як відомо, закохані зіграли весілля у 2016 році. Зараз сім'я мешкає в Італії, оскільки Маліновський грає за клуб "Дженоа". Пара полюбляє вести світське життя і з'являтися на червоній доріжці.
Роксана частенько позувала на пляжі та показувала спекотні фото у купальнику.
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