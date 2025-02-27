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Дружина Усика у романтичній сукні в цятку наробила сонячних фото на тлі моря в Іспанії. Фото

Карина Тімкова - 27 лютого, 14:30

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина продовжує робити стильні зйомки в Іспанії.

На цей раз багатодітна мама обрала сукню нижче коліна в горошок. Вбрання також мало розріз на стегні та ґудзики по всій довжині. Сонячні фото вона показала в Instagram.

Катерина босоніж позувала на траві на тлі моря і високих пальм.

Дружина Усика зачарувала стильними фото з Іспанії

Аутфіт завершували блискучий браслет, сережки та хрестик

Фото emiliakulieva

Катерина Усик у ніжній сукні підкорила Instagram

Катя насолодилась іспанським сонцем

Дружина Усика в елегантному образі попозувала на фоні моря

Кохана спортсмена вміє вдягатись зі смаком

До речі, з цією фотографинею Усик вже працювала. Саме вона робила романтичні кадри подружжя до Дня закоханих.

Дружина Усика вразила стильною сукнею в Іспанії

Багатодітна мама зачаровувала витонченим образом біля пальм

Дружина Усика в елегантній сукні знялась біля пальм

"Уособлення жіночності", — написав коментатор під фото

Дружина боксера відома своєю любов'ю до елегантних фотосесій. Вона вже знімалась в міні біля авто та у шкірянці на голе тіло за мокрим склом. ʼ

Також нещодавно Усики показувалися у Вашингтоні в діловому твіді.

Нагадаємо, Олександр і Катерина виховують чотирьох спільних дітей. Їх старшій донці Єлизаветі днями виповнилось 15 років, тоді зірковий тато з ніжністю звернувся до неї. Також у подружжя є сини Михайло і Кирило. А наймолодшу Марійку нещодавно вітали з першим роком життя. Раніше ТаблоID розповідав про романтичну історію кохання пари.

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