Дружина Усика у романтичній сукні в цятку наробила сонячних фото на тлі моря в Іспанії. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина продовжує робити стильні зйомки в Іспанії.

На цей раз багатодітна мама обрала сукню нижче коліна в горошок. Вбрання також мало розріз на стегні та ґудзики по всій довжині. Сонячні фото вона показала в Instagram.

Катерина босоніж позувала на траві на тлі моря і високих пальм.

Аутфіт завершували блискучий браслет, сережки та хрестик Фото emiliakulieva

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До речі, з цією фотографинею Усик вже працювала. Саме вона робила романтичні кадри подружжя до Дня закоханих.

Багатодітна мама зачаровувала витонченим образом біля пальм

"Уособлення жіночності", — написав коментатор під фото

Дружина боксера відома своєю любов'ю до елегантних фотосесій. Вона вже знімалась в міні біля авто та у шкірянці на голе тіло за мокрим склом. ʼ

Також нещодавно Усики показувалися у Вашингтоні в діловому твіді.

Нагадаємо, Олександр і Катерина виховують чотирьох спільних дітей. Їх старшій донці Єлизаветі днями виповнилось 15 років, тоді зірковий тато з ніжністю звернувся до неї. Також у подружжя є сини Михайло і Кирило. А наймолодшу Марійку нещодавно вітали з першим роком життя. Раніше ТаблоID розповідав про романтичну історію кохання пари.