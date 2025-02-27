Дружина Усика у романтичній сукні в цятку наробила сонячних фото на тлі моря в Іспанії. Фото
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина продовжує робити стильні зйомки в Іспанії.
На цей раз багатодітна мама обрала сукню нижче коліна в горошок. Вбрання також мало розріз на стегні та ґудзики по всій довжині. Сонячні фото вона показала в Instagram.
Катерина босоніж позувала на траві на тлі моря і високих пальм.
До речі, з цією фотографинею Усик вже працювала. Саме вона робила романтичні кадри подружжя до Дня закоханих.
Дружина боксера відома своєю любов'ю до елегантних фотосесій. Вона вже знімалась в міні біля авто та у шкірянці на голе тіло за мокрим склом. ʼ
Також нещодавно Усики показувалися у Вашингтоні в діловому твіді.
Нагадаємо, Олександр і Катерина виховують чотирьох спільних дітей. Їх старшій донці Єлизаветі днями виповнилось 15 років, тоді зірковий тато з ніжністю звернувся до неї. Також у подружжя є сини Михайло і Кирило. А наймолодшу Марійку нещодавно вітали з першим роком життя. Раніше ТаблоID розповідав про романтичну історію кохання пари.
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