"Не думаю, що несе якусь загрозу": Різатдінова про свою маму, яка обіймає високу посаду в окупованому Криму

Гімнастка Ганна Різатдінова дала нове відверте інтерв'ю для програми "Слава+", в якому згадала свої спроби стати депутаткою та розповіла про бажання мати політичну кар'єру і спілкування з мамою, яка працює у Криму.

Ведучий Слава Дьомін запитав, чи не соромно знаменитості за період коли вона балотувалася до Верховної Ради і чи хотіла б спробувати ще раз.

"У нас дуже багато легендарних спортсменів і артистів, які пройшли через Верховну Раду і далі продовжують своє життя в Україні. І ніхто їх не хейтить. Я точно не жалкую і мені не соромно, це точно. Я б зараз ні в якому разі не пішла за допомогою когось, бо на той момент це було все-таки з подачі Олександра (Онищенка). Він запропонував, він хотів і все зробив за мене. Це було не усвідомлено", — пояснила вона

Нагадаємо, Олександр Онищенко - олігарх і колишній обранець гімнастки, від якого вона має 7-річного сина Романа Кадр з відео

Реклама:

31-річна спортсменка зізналася, що не виключає можливості й в майбутньому обіймати політичні посади. Оскільки любить спорт в Україні та хоче активно його розвивати:

"Я також відчуваю до цього покликання… Я розуміла, що якщо туди йду, то буду розвивати свою сферу. Зараз я розумію, що якби хотіла на вибори, то могла б сама туди піти. Щоб ніхто не домовлявся за мене".

Різатдінова додала, що хоча й бажає мати таку діяльність, зараз вона зайнята своєю академією і хоче "пожити трохи для себе". Гімнастка нагадала, що вона вже відповідає за регіон Криму в національному олімпійському комітеті:

"Через тимчасову окупацію Криму у нас дуже мало діяльності… Тому про Крим я і без якоїсь посади говорю і буду говорити. Це те, що я пережила, це те, що болить. Мені гроші для цього не потрібні".

"Я розумію, що в нашій країні, щоб в тебе вдавалося більше робити для дітей (у спорті) треба дійсно бути на якійсь посаді. Я впевнена, що я до цього дійду, якщо захочу", — вважає зірка

У рамках розмови також було згадано маму Ганни, Оксану, яка нині живе у Криму. На початку окупації півострова жінка висловлювала підтримку російській владі. Спортсменка розповіла про спілкування матір'ю та як часто з нею бачиться:

"Один раз на рік ми зустрічаємося, наприклад, торік у Туреччині, де просто мама Оксана перетворюється у бабусю, я перетворююсь на доньку і ми можемо насолодитися одна одною. Мені не вистачає розмов з такою близькою людиною".

Ганна пояснила, що її мама не може повернутися зараз в Україну, бо доглядає за своєю матір'ю. У Криму вона працює тренеркою з гімнастики

"Багато людей, які мене не люблять, а таких дуже багато, будуть казати, а як вона може кудись піти, якщо в неї мама Криму. І працює у Криму. Я могла б замовчувати про це, але я обрала говорити, тому що не пояснити, як це, коли ти прокидаєшся в один день і тобі не можна додому. Мене зрозуміють лише люди з окупації", — сказала призерка Олімпійських ігор.

Ганна згадала роботу своєї мами у Криму і пояснила, що вона там навчає дітей гімнастиці разом з іншими вихованками українських шкіл. На питання, чи зрадниця Оксана, знаменитість відповіла, що краще нехай там буде її мама, ніж якісь російські спортсменки.

"Не знаю саму посаду, але вона головна по художній гімнастиці у Криму. Мама працює з дітьми і краще вона там буде, ніж хтось інший. А що, краще, щоб Кабаєва очолювала? Не думаю, що мама несе якусь загрозу. Якщо дивитися з політичної точки зору, нехай вона там очолює гімнастику", — додала вона.

Бронзова призерка Олімпійських ігор зосереджена на роботі зі своєю академією і поки не планує мати політичну посаду. Але вона запевняє, що може її тримати, якщо це буде їй потрібно

Не так давно Різатдінова розповідала про стосунки свого сина з його батьком, олігархом-втікачем Олександром Онищенком, з яким розлучилася в 2019-му.

Разом зі своїм первістком Ганна любить гуляти містом, а якось вони показували корисну руханку. Також знаменитість відповідала, чи хоче ще дітей.