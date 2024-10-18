"Любов може все": Зібров пригадав одне з весіль із дружиною і примчав до неї з букетом у кліпі

Співак Павло Зібров 18-го жовтня презентував новий альбом, котрий має назву "Любов може все", та відеокліп на його однойменну пісню-флагман.

До кліпу увійшли кадри з повторного весілля артиста з дружиною Мариною, яке вони відсвяткували в 2019-му. Павло Миколайович вибирає букет для коханої та їде їй його вручати.

Режисеркою відео, між іншим, стала 27-річна донька Зібрових Діана.

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"Любов може все" - альбом оповитий коханням, ніжністю та одночасно драйвом, про найважливіші цінності у житті - родину, кохану людину, теплі спогади, миті щастя, признання та жадання. Кожен знайте щось своє у композиціях", - запевнив 67-річний Зібров.

Павло Миколайович регулярно балує свою кохану і музу квітами

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Романтичний альбом артиста включає в себе 6 композицій відомих українських авторів, декілька перекладів знакових пісень - "Мої ангели моя сім'я" , "Коханій дружині" та переспів хітів 90-х - "Якщо поруч ти" Вадима Крищенка та "Очі дівочі" Юрія Рибчинського.

Нагадаємо, свою кохану половину Зібров зве "капітаном його душі", а себе - "підкаблучником".