Зібров у новому кліпі під наглядом доньки цілував жінок на вулицях Києва. Відео
Співак Павло Зібров 1-го листопада порадував поціновувачів своєї творчості черговим новим кліпом, на пісню "Будьте ви щасливі".
Режисеркою відео знову стала донька артиста, 27-річна Діана. Сюжет невибагливий: Павло Миколайович фланує столичними вулицями, селфиться з перехожими, цмокає в щічки жінок і пестить песиків.
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Нагадаємо, Діана - дочка Зіброва від другої дружини, "капітана його душі" Марини. Нещодавно співак розказав, у якій країні мешкає та чим займається його син від першого шлюбу, 40-річний Сергій.
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