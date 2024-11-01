Зібров у новому кліпі під наглядом доньки цілував жінок на вулицях Києва. Відео

Співак Павло Зібров 1-го листопада порадував поціновувачів своєї творчості черговим новим кліпом, на пісню "Будьте ви щасливі".

Режисеркою відео знову стала донька артиста, 27-річна Діана. Сюжет невибагливий: Павло Миколайович фланує столичними вулицями, селфиться з перехожими, цмокає в щічки жінок і пестить песиків.

Кадрами з кліпу Зібров поділився у сторіс

Ось таким був режисерський задум доньки артиста

Діана за кадром пильнувала зіркового тата

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Нагадаємо, Діана - дочка Зіброва від другої дружини, "капітана його душі" Марини. Нещодавно співак розказав, у якій країні мешкає та чим займається його син від першого шлюбу, 40-річний Сергій.



