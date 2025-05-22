51-річна Клум у купальнику позваблювала формами та показала, як чоловік гладить її дупцю. Відео

Марія Ткаченко - 22 травня, 17:45
Гайді Клум

Німецька супермодель Гайді Клум, яка перебуває в Каннах, знайшла час на релакс у купальнику під сонечком і на те, щоби зняти кілька гарячих відео для своїх шанувальників.

51-річна білявка заселфила свої принади, а ще показала, як її чоловік, 35-річний музикант Том Каулітц гладить і плескає її по сідницях, втираючи, вочевидь, якийсь засіб для засмаги.

Гайді Клум в купальнику

Гайді зняла відеоселфі для підписників

"Пощастило мені", - лаконічно підписала Гайді.

Як відомо, пара одружилася в 2019-му році. Клум, у якої від попередніх стосунків та шлюбу зі співаком Сілом є четверо дітей, говорила, що хотіла би завести дитину й від Тома, але поки цього не сталося. 

Нагадаємо, супермодель пояснювала, як ставиться до їхньої з Кауліцом різниці в віці

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