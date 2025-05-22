51-річна Клум у купальнику позваблювала формами та показала, як чоловік гладить її дупцю. Відео
Німецька супермодель Гайді Клум, яка перебуває в Каннах, знайшла час на релакс у купальнику під сонечком і на те, щоби зняти кілька гарячих відео для своїх шанувальників.
51-річна білявка заселфила свої принади, а ще показала, як її чоловік, 35-річний музикант Том Каулітц гладить і плескає її по сідницях, втираючи, вочевидь, якийсь засіб для засмаги.
"Пощастило мені", - лаконічно підписала Гайді.
Як відомо, пара одружилася в 2019-му році. Клум, у якої від попередніх стосунків та шлюбу зі співаком Сілом є четверо дітей, говорила, що хотіла би завести дитину й від Тома, але поки цього не сталося.
Нагадаємо, супермодель пояснювала, як ставиться до їхньої з Кауліцом різниці в віці.
Подружки-тусовщиці: Клум на музфестивалі показалася з молодшою донькою. Рідкісні фото
Пікантний принт і клаптик тканини: 51-річна Клум попозувала на камеру в зухвалих мікротрусиках. Відео
51-річна Клум топлес і в мереживі з розрізом попозувала для глянцевих ч/б фото
Ризикована сукня Хадід, голі стегна Амброзіо та Клум і золота Лонгорія: найяскравіші вбрання доріжки Каннського кінофестивалю
Срібна русалка Клум та бірюзова Лонгорія зі шлейфом поблищали на Каннському кінофестивалі. Фото