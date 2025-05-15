Срібна русалка Клум та бірюзова Лонгорія зі шлейфом поблищали на Каннському кінофестивалі. Фото

Зараз у французькому місті Канни триває 78-й щорічний кінофестиваль, на який було запрошено чимало знаменитостей.

Цього року організатори попередили, щоб вбрання на хіднику були більш стриманими і не мали об'ємних деталей. Нові правила також заборонювали оголення на фестивалі. Але далеко не всі гості дотрималися дрескоду. Днями ТаблоID описував образи селебріті на відкритті заходу.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія і німецька супермодель Гайді Клум прибули й на другий день фестивалю. Та цього разу в інших сукнях, які, до речі, в обох були блискучими.

50-річна акторка позувала у бірюзовій сукні Elie Saab з паєтками, що мала відкриті плечі й елегантний шлейф.

Вишуканий аутфіт завершували сережки та каблучка в тон Фото instagram

Волосся Єві зібрали в елегантний пучок Фото @danielgraf__

51-річна манекенниця тим часом обрала декольтовану сріблясту сукню від того ж бренду з приталеним силуетом русалки і бежевими вставками.

У своєму другому образі Гайді залишила короткий шлейф, що немає порушувати правила Фото @danielgraf__

Модель зі своїм чоловіком. А чий образ вам сподобався більше? Фото instagram

На Каннський кінофестиваль також прибув кінорежисер Квентін Тарантіно зі своєю дружиною й актор Де Ніро з коханою та дочкою. А торік на одній з вечірок в Каннах була помічена російська пропагандистка Ксенія Собчак.

Нагадаємо, Лонгорія багато займається спортом, чим ділиться з підписниками. А ще вона частенько показується у бікіні. А Клум полюбляє ефектно позувати у спідньому і зніматися топлес.