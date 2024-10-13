"Татова гордість": Горбунов замилував обіймами з 7-річним сином. Фото
Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов похизувався недільними селфі зі своїм старшим сином, 7-річним Іваном.
Світлини він опублікував у своєму Instagram.
Юрій показав фото, на якому син обіймає його та весело посміхається у камеру. На іншому кадрі Горбунов цілує нащадка у щоку.
"Татова любов і гордість", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав, як таємний роман Горбунова та Осадчої переріс у міцну родину.
Як відомо, Юрій та Катерина частенько показують спільні фото зі своїми дітьми.
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