"Татова гордість": Горбунов замилував обіймами з 7-річним сином. Фото

Юлія Леськова 13 жовтня, 13:16
Юрій Горбунов позує для фото
Фото з Instagram Юрія Горбунова

Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов похизувався недільними селфі зі своїм старшим сином, 7-річним Іваном.

Світлини він опублікував у своєму Instagram.

Юрій показав фото, на якому син обіймає його та весело посміхається у камеру. На іншому кадрі Горбунов цілує нащадка у щоку.


"Татова любов і гордість", - написав він.

Юрій Горбунов зі старшим сином

У Горбунова з Осадчею є ще один син - 3-річний Данило

Юрій Горбунов попозував з сином

Днями Осадча показала кумедне сімейне селфі

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав, як таємний роман Горбунова та Осадчої переріс у міцну родину.

Як відомо, Юрій та Катерина частенько показують спільні фото зі своїми дітьми.

Читайте також:

"Дякую, що терпиш мене": Осадча привітала Горбунова з 54-річчям, а він показав себе у 21

"Не віриться": Осадча з Горбуновим і 7-річним сином у вишиванках заселфилися в перший день навчання

Горбунов похвалився малюнком сина, а Осадча показала дозвілля на човні. Фото

Горбунов
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів