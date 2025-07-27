Coldplay викриває, Пелтроу - розрулює: акторка знялася в кумедному відео для Astronomer після скандалу зі службовим романом

Фото з Instagram Гвінет Пелтроу

Здається, компанія Astronomer намагається загладити гострі кути після скандалу зі зрадою їхнього одруженого гендиректора, який на концерті гурту Coldplay засвітився на "kiss cam" з коханкою-колегою, яка також має чоловіка, за допомогою гумору. Для цього вони запросили голлівудську акторку Гвінет Пелтроу.

Найбільша іронія в тому, що зірка та фронтмен Coldplay Кріс Мартін раніше були одружені й мають спільних дітей: 20-річну Еппл та 18-річного Мозеса.

Тобто компанія вирішила використати як спікера колишню дружину "викривача" зради.

Гвінет з'явилася у ролику компанії як "тимчасовий спікер", аби відповісти на найпоширеніші питання.

Компанія за допомогою гумору намагається відвернути увагу від скандалу

"Astronomer отримав багато запитань за останні кілька днів, і вони хотіли, щоб я відповіла на найпоширеніші з них", - розпочала акторка.

Перше запитання на екрані було відображено у вигляді тексту: "О Боже! Що за чорт?".

На що Пелтроу з ентузіазмом відповіла: "Так, Astronomer — найкраще місце для запуску Apache Airflow, що об’єднує досвід роботи з даними, машинним навчанням та конвеєрами штучного інтелекту в великих масштабах! Ми дуже раді, що так багато людей по-новому зацікавилися автоматизацією робочих процесів з даними!"

Інше поширене запитання, яке показували на екрані, було: "Як справи у вашої команди соціальних мереж?"

"Так, на нашому заході Beyond Analytics у вересні ще є вільні місця", - відповіла вона.

У ролику Гвінет нібито відповіла на популярні питання від користувачів

Наприкінці ролику Гвінет сказала, намагаючись відвернути увагу від скандалу: "Тепер ми повернемося до того, що в нас виходить найкраще: надавати нашим клієнтам революційні результати".

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін оголосили про своє розставання у 2014-му році. Проте експодружжю попри розрив вдалося зберегти дружні стосунки.