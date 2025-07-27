Coldplay викриває, Пелтроу - розрулює: акторка знялася в кумедному відео для Astronomer після скандалу зі службовим романом
Здається, компанія Astronomer намагається загладити гострі кути після скандалу зі зрадою їхнього одруженого гендиректора, який на концерті гурту Coldplay засвітився на "kiss cam" з коханкою-колегою, яка також має чоловіка, за допомогою гумору. Для цього вони запросили голлівудську акторку Гвінет Пелтроу.
Найбільша іронія в тому, що зірка та фронтмен Coldplay Кріс Мартін раніше були одружені й мають спільних дітей: 20-річну Еппл та 18-річного Мозеса.
Тобто компанія вирішила використати як спікера колишню дружину "викривача" зради.
Гвінет з'явилася у ролику компанії як "тимчасовий спікер", аби відповісти на найпоширеніші питання.
"Astronomer отримав багато запитань за останні кілька днів, і вони хотіли, щоб я відповіла на найпоширеніші з них", - розпочала акторка.
Перше запитання на екрані було відображено у вигляді тексту: "О Боже! Що за чорт?".
На що Пелтроу з ентузіазмом відповіла: "Так, Astronomer — найкраще місце для запуску Apache Airflow, що об’єднує досвід роботи з даними, машинним навчанням та конвеєрами штучного інтелекту в великих масштабах! Ми дуже раді, що так багато людей по-новому зацікавилися автоматизацією робочих процесів з даними!"
Інше поширене запитання, яке показували на екрані, було: "Як справи у вашої команди соціальних мереж?"
"Так, на нашому заході Beyond Analytics у вересні ще є вільні місця", - відповіла вона.
Наприкінці ролику Гвінет сказала, намагаючись відвернути увагу від скандалу: "Тепер ми повернемося до того, що в нас виходить найкраще: надавати нашим клієнтам революційні результати".
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін оголосили про своє розставання у 2014-му році. Проте експодружжю попри розрив вдалося зберегти дружні стосунки.