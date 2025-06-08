52-річну Пелтроу у купальнику зазнімкували під час відпочинку в Італії

Юлія Леськова - 8 червня, 16:17
Гвінет Пелтроу робить селфі
Фото з Instagram Гвінет Пелтроу

52-річна американська акторка Гвінет Пелтроу потрапила в об'єктив папараці під час свого відпочинку на яхті в Італії.

Про це пише видання Daily Mail.

Гвінет продемонструвала свою струнку фігуру у чорному суцільному купальнику, коли проводила час на розкішній яхті біля узбережжя Капрі зі своїм чоловіком, 54-річним Бредом Фальчуком.


Інсайдер зазначає, що Гвінет відпустила багаторічну "погоню за досконалістю" й більше не сидить на суворих дієтах, як от так звана "печерна".

"Гвінет більше не сприймає себе так серйозно і відпустила переслідування досконалості.  Вона впевнена в тому, хто вона є, і насолоджується успіхом, заради якого вона важко працювала", - додало джерело. 

Нагадаємо, нещодавно Гвінет Пелтроу заявляла, що знову почала їсти хліб, сир та пасту, від яких відмовлялася заради стрункості. 

Якось зірка називала свої секрети здорового сну - деякі лайфхаки можуть шокувати. 

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