52-річну Пелтроу у купальнику зазнімкували під час відпочинку в Італії

Фото з Instagram Гвінет Пелтроу

52-річна американська акторка Гвінет Пелтроу потрапила в об'єктив папараці під час свого відпочинку на яхті в Італії.

Про це пише видання Daily Mail.

Гвінет продемонструвала свою струнку фігуру у чорному суцільному купальнику, коли проводила час на розкішній яхті біля узбережжя Капрі зі своїм чоловіком, 54-річним Бредом Фальчуком.

Реклама:

Інсайдер зазначає, що Гвінет відпустила багаторічну "погоню за досконалістю" й більше не сидить на суворих дієтах, як от так звана "печерна".

"Гвінет більше не сприймає себе так серйозно і відпустила переслідування досконалості. Вона впевнена в тому, хто вона є, і насолоджується успіхом, заради якого вона важко працювала", - додало джерело.

Нагадаємо, нещодавно Гвінет Пелтроу заявляла, що знову почала їсти хліб, сир та пасту, від яких відмовлялася заради стрункості.

Якось зірка називала свої секрети здорового сну - деякі лайфхаки можуть шокувати.