Від светра до купальника: Пелтроу продемонструвала свої улюблені луки. Фото
Американська акторка, блогерка та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу вирішила підкинути своїм шанувальницям декілька ідей для оновлення гардеробу.
В Instagram 52-річна зірка виклала добірку своїх улюблених образів під будь-яку погоду підступно-непередбачуваного літа.
Видно, що Гвінет полюбляє смужки та плетені речі. А стрункі нажки дозволяють кралечці носити вбрання будь-якої довжини: від мінішортів до максіспідниць і суконь.
Нагадаємо, нещодавно Пелтроу, знана апологетка здорового харчування, розказала, що дещо розширила свій раціон і тепер дозволяє собі навіть пасту. А ще зірка якось ділилася своїми лайфхаками для якісного сну.
Як відомо, в березні Гвінет стала героїнею глянцевої зйомки, вразивши гламурними образами.
Найвідоміші блондинки: як змінилися Ума Турман, Ніколь Кідман, Гвінет Пелтроу, Клаудія Шиффер та інші світловолосі зірки
Пелтроу в лаконічній сукні з розкішним декольте засвітилася на вечірці у Нью-Йорку. Фото
Пелтроу у день річниці шлюбу з чоловіком показалася в купальнику з ним на воді
52-річна Пелтроу в образі диво-жінки похизувалася довжелезними ногами. Фото
Міллі Боббі Браун у ніжній сріблястій сукні повторила культовий образ Гвінет Пелтроу 1998 року. Фото