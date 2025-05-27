Від светра до купальника: Пелтроу продемонструвала свої улюблені луки. Фото

Американська акторка, блогерка та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу вирішила підкинути своїм шанувальницям декілька ідей для оновлення гардеробу.

В Instagram 52-річна зірка виклала добірку своїх улюблених образів під будь-яку погоду підступно-непередбачуваного літа.

На літо в Гвінет є ось таке мікробікіні та шорти

Видно, що Гвінет полюбляє смужки та плетені речі. А стрункі нажки дозволяють кралечці носити вбрання будь-якої довжини: від мінішортів до максіспідниць і суконь.

І ось такий лук на спекотну погоду

В скарбничку референсів: смугаста сукня-сорочка

Кежуел total black від Пелтроу

Нагадаємо, нещодавно Пелтроу, знана апологетка здорового харчування, розказала, що дещо розширила свій раціон і тепер дозволяє собі навіть пасту. А ще зірка якось ділилася своїми лайфхаками для якісного сну.

Як відомо, в березні Гвінет стала героїнею глянцевої зйомки, вразивши гламурними образами.