Від светра до купальника: Пелтроу продемонструвала свої улюблені луки. Фото

Марія Ткаченко - 27 травня, 15:40
Гвінет Пелтроу

Американська акторка, блогерка та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу вирішила підкинути своїм шанувальницям декілька ідей для оновлення гардеробу.

В Instagram 52-річна зірка виклала добірку своїх улюблених образів під будь-яку погоду підступно-непередбачуваного літа.

Актриса Гвінет Пелтроу

На літо в Гвінет є ось таке мікробікіні та шорти

Видно, що Гвінет полюбляє смужки та плетені речі. А стрункі нажки дозволяють кралечці носити вбрання будь-якої довжини: від мінішортів до максіспідниць і суконь.

Гвінет Пелтроу в інстаграм

І ось такий лук на спекотну погоду

Блог Гвінет Пелтроу

В скарбничку референсів: смугаста сукня-сорочка

Образ Гвінет Пелтроу

Кежуел total black від Пелтроу

Нагадаємо, нещодавно Пелтроу, знана апологетка здорового харчування, розказала, що дещо розширила свій раціон і тепер дозволяє собі навіть пасту. А ще зірка якось ділилася своїми лайфхаками для якісного сну

Як відомо, в березні Гвінет стала героїнею глянцевої зйомки, вразивши гламурними образами

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