52-річна Пелтроу в декольтованому купальнику зазнімкувала свої стрункі форми

Карина Тімкова - 11 липня, 15:30

52-річна американська актриса Гвінет Пелтроу, яку недавно сфотографували у бікіні в Італії, показала свої стильні літні луки.

В Instagram зірка захотіла продемонстрували свій гардероб та вбрання, які носила останнім часом. Так, у добірку фото потрапили чорне монокіні з капелюшком, різні варіанти білих шортів і максісукня.

"Літній вибір", — підписала вона допис.

Гвінет Пелтроу похвалилася стрункістю у купальнику перед дзеркалом

Зірка частенько носить цей декольтований купальник від Left on Friday за 200 доларів

Фото instagram

Гвінет Пелтроу показала, як носить стильні шорти і топ

Хороший приклад контрастного луку від актриси

Гвінет Пелтроу у шортиках і сорочці попозувала біля дзеркала

Широкі шорти вона також поєднує з сорочками

Гвінет Пелтроу у мінішортиках засвітила стрункі ноги у ванній

Пелтроу похвалилася стрункими ніжками у короткому образі

Гвінет Пелтроу ефектно попозувала у довгій суні з відкритими плечима

Знаменитість попозувала у сукенці власного бренду Goop

Про діловий стиль Гвінет теж не забула

Про діловий стиль Гвінет теж не забула

Гвінет Пелтроу у міні похвалилася стрункими ногами на прогулянці

Для прогулянки акторка обрала зручний ромпер

Гвінет Пелтроу похвалилася своїм стильним літнім гардеробом

Пелтроу дійсно полюбилося поєднання білого та чорного

Гвінет Пелтроу у сукні з декольте попозувала на тлі моря

Селебріті довела, що обирає одяг власного виробництва у повсякденні

Зазначимо, свою струнку фігуру зірка любить показувати в спокусливих фотосесіях та ефектних образах. До речі, раніше вона сиділа на жорстоких дієтах, але з часом відмовилася від цього. Тепер Гвінет знову почала їсти хліб, сир і пасту. А ще актриса ділилася своїми таємницями правильного сну.

Нагадаємо, з 2018-го Пелтроу перебуває у шлюбі з продюсером Бредом Фолчаком. А від свого колишнього чоловіка, музиканта Кріса Мартіна, з яким залишилася в дружніх стосунках, вона має 21-річну доньку Еппл та 19-річного сина Мозеса.

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