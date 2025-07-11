52-річна Пелтроу в декольтованому купальнику зазнімкувала свої стрункі форми

52-річна американська актриса Гвінет Пелтроу, яку недавно сфотографували у бікіні в Італії, показала свої стильні літні луки.

В Instagram зірка захотіла продемонстрували свій гардероб та вбрання, які носила останнім часом. Так, у добірку фото потрапили чорне монокіні з капелюшком, різні варіанти білих шортів і максісукня.

"Літній вибір", — підписала вона допис.

Зірка частенько носить цей декольтований купальник від Left on Friday за 200 доларів Фото instagram

Хороший приклад контрастного луку від актриси

Широкі шорти вона також поєднує з сорочками

Пелтроу похвалилася стрункими ніжками у короткому образі

Знаменитість попозувала у сукенці власного бренду Goop

Про діловий стиль Гвінет теж не забула

Для прогулянки акторка обрала зручний ромпер

Пелтроу дійсно полюбилося поєднання білого та чорного

Селебріті довела, що обирає одяг власного виробництва у повсякденні

Зазначимо, свою струнку фігуру зірка любить показувати в спокусливих фотосесіях та ефектних образах. До речі, раніше вона сиділа на жорстоких дієтах, але з часом відмовилася від цього. Тепер Гвінет знову почала їсти хліб, сир і пасту. А ще актриса ділилася своїми таємницями правильного сну.

Нагадаємо, з 2018-го Пелтроу перебуває у шлюбі з продюсером Бредом Фолчаком. А від свого колишнього чоловіка, музиканта Кріса Мартіна, з яким залишилася в дружніх стосунках, вона має 21-річну доньку Еппл та 19-річного сина Мозеса.