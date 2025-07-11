52-річна Пелтроу в декольтованому купальнику зазнімкувала свої стрункі форми
52-річна американська актриса Гвінет Пелтроу, яку недавно сфотографували у бікіні в Італії, показала свої стильні літні луки.
В Instagram зірка захотіла продемонстрували свій гардероб та вбрання, які носила останнім часом. Так, у добірку фото потрапили чорне монокіні з капелюшком, різні варіанти білих шортів і максісукня.
"Літній вибір", — підписала вона допис.
Зазначимо, свою струнку фігуру зірка любить показувати в спокусливих фотосесіях та ефектних образах. До речі, раніше вона сиділа на жорстоких дієтах, але з часом відмовилася від цього. Тепер Гвінет знову почала їсти хліб, сир і пасту. А ще актриса ділилася своїми таємницями правильного сну.
Нагадаємо, з 2018-го Пелтроу перебуває у шлюбі з продюсером Бредом Фолчаком. А від свого колишнього чоловіка, музиканта Кріса Мартіна, з яким залишилася в дружніх стосунках, вона має 21-річну доньку Еппл та 19-річного сина Мозеса.