"Тіло - мій дім": Гвоздьова на пробіжці розказала, які звички не дають їй опускати руки

Хореографка Ілона Гвоздьова після чергової масованої атаки на Київ показала, як реабілітує свій стан.

У своєму Instagram спортсменка запостила відео з пробіжки і пояснила, що не дає їй увійти в депресію.

"Знаєте, що не дає мені опускати руки і впадати у депресію? Те, що моє тіло - мій дім. Все, що я в нього закладу, який фундамент буде в цьому будинку, стільки років він і буде триматися.

Тому для мене спорт, екологічне суспільство, здорове харчування, не зловживання звичками (типу алкоголю). Бути прикладом для наших наступних поколінь, показувати їм, що нашу силу, наш дух, нашу міць не зламати", - замотивувала хореографка.

Ілона з тих, хто витягує себе спортом

Як відомо, Ілона працює не лише над силою свого тіла, а й над красою і молодістю обличчя. Раніше вона показувала, яку неінвазивну процедуру робить.