"Сексі-мама": Гвоздьова в міні та на підборах наробила фото з дітьми та пояснила, чому важливо залишатися жіночною

Карина Тімкова - 8 липня, 14:15

Хореографка Ілона Гвоздьова замилувала контентом з відпочинку зі своїми дітьми: 4-річним сином Домініком та 9-річною донькою Рією.

На відео в Instagram зіркова мама у чорному ромпері зі вставками в горошок прогулювалася Туреччиною. Малеча тримала її за руку, насолоджуючися місцевими краєвидами.

"Моя сила, моя слабкість, моє коріння", — написала 36-річна Ілона.

Ілона Гвоздьова у шортах показалася з дітьми в Туреччині

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Кадр з instagram

Ілона Гвоздьова на підборах показала милий момент з сином

Який милий цьом

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Шанувальники не залишились осторонь і написали компліменти танцюристці. Один з коментарів їй особливо сподобався. Знаменитість назвали "сексі-мамою".

"Мені подобається це поєднання слів: "сексі-мама". Я вважаю, що всі мами мають не забувати все одно залишатися жінкою, бути жіночною, вдягати підбори і відчувати себе на висоті завжди", — відреагувала Гвоздьова.

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Нагадаємо, у травні з'явилися чутки про розлучення Ілони та її чоловіка Івана Хомячука. Пізніше вона показала його на День вишиванки і засвітилася з ним на відео з кухні.

Як відомо, танцюристка любить розважатися з родиною та їздити в сімейні подорожі. Якось вона зазнімкувалася в джакузі з мамою.

А ще Гвоздьова ділилася своїми тренуваннями і показувала, як робить тейпування. Також вона відверто розповідала, як омолоджує обличчя та підтримує тіло в тонусі.

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