"Сексі-мама": Гвоздьова в міні та на підборах наробила фото з дітьми та пояснила, чому важливо залишатися жіночною
Хореографка Ілона Гвоздьова замилувала контентом з відпочинку зі своїми дітьми: 4-річним сином Домініком та 9-річною донькою Рією.
На відео в Instagram зіркова мама у чорному ромпері зі вставками в горошок прогулювалася Туреччиною. Малеча тримала її за руку, насолоджуючися місцевими краєвидами.
"Моя сила, моя слабкість, моє коріння", — написала 36-річна Ілона.
Шанувальники не залишились осторонь і написали компліменти танцюристці. Один з коментарів їй особливо сподобався. Знаменитість назвали "сексі-мамою".
"Мені подобається це поєднання слів: "сексі-мама". Я вважаю, що всі мами мають не забувати все одно залишатися жінкою, бути жіночною, вдягати підбори і відчувати себе на висоті завжди", — відреагувала Гвоздьова.
Нагадаємо, у травні з'явилися чутки про розлучення Ілони та її чоловіка Івана Хомячука. Пізніше вона показала його на День вишиванки і засвітилася з ним на відео з кухні.
Як відомо, танцюристка любить розважатися з родиною та їздити в сімейні подорожі. Якось вона зазнімкувалася в джакузі з мамою.
А ще Гвоздьова ділилася своїми тренуваннями і показувала, як робить тейпування. Також вона відверто розповідала, як омолоджує обличчя та підтримує тіло в тонусі.