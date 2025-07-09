"Не ховай кігті": Гвоздьова у купальнику левиці посвітила пружним тілом у грайливому танці. Відео
36-річна хореографка Ілона Гвоздьова, яка нині відпочиває в Туреччині, захопила грайливим контентом з відпочинку.
У своєму Instgaram знаменитість опублікувала ролик, в якому постала у леопардовому бікіні та влаштувала спокусливі танці. На інших кадрах Ілона доповнила свій лук прозорими штанятами з таким же принтом.
"Якщо ти левиця — не ховай кігті", — написала вона.
Днями зірка у мінілуці та на підборах похвалилася фігурою на прогулянці з сином і дочкою. Також Ілона показувалася топлес і під час веселих танців.
Окрім цього танцюристка багато працює над своєю фігурою, що демонструє фанам. Недавно вона ділилася процесом тейпування та способом омолодити обличчя. Про активні вправи у залі знаменитість теж не забуває.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Гвоздьова подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Подружжя виховує двох спадкоємців: 4-річного Домініка і 9-річну Рію.