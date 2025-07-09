"Не ховай кігті": Гвоздьова у купальнику левиці посвітила пружним тілом у грайливому танці. Відео

Ілона Гвоздьова у хижому бікіні посвітила підтягнутими формами під час танцю Фото instagram

36-річна хореографка Ілона Гвоздьова, яка нині відпочиває в Туреччині, захопила грайливим контентом з відпочинку.

У своєму Instgaram знаменитість опублікувала ролик, в якому постала у леопардовому бікіні та влаштувала спокусливі танці. На інших кадрах Ілона доповнила свій лук прозорими штанятами з таким же принтом.

"Якщо ти левиця — не ховай кігті", — написала вона.

Танцюристка похвалилася пласким животом Кадр з instagram

І наробила спокусливих кадрів

Хореографка засвітила тонку талію під час танців у купальнику

Гвоздьова продемонструвала спортивні та підтягнуті форми

Днями зірка у мінілуці та на підборах похвалилася фігурою на прогулянці з сином і дочкою. Також Ілона показувалася топлес і під час веселих танців.

Окрім цього танцюристка багато працює над своєю фігурою, що демонструє фанам. Недавно вона ділилася процесом тейпування та способом омолодити обличчя. Про активні вправи у залі знаменитість теж не забуває.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Гвоздьова подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Подружжя виховує двох спадкоємців: 4-річного Домініка і 9-річну Рію.