"Не ховай кігті": Гвоздьова у купальнику левиці посвітила пружним тілом у грайливому танці. Відео

Карина Тімкова - 9 липня, 18:00
Ілона Гвоздьова у купальнику посвітила формами та потанцювала

Ілона Гвоздьова у хижому бікіні посвітила підтягнутими формами під час танцю

Фото instagram

36-річна хореографка Ілона Гвоздьова, яка нині відпочиває в Туреччині, захопила грайливим контентом з відпочинку.

У своєму Instgaram знаменитість опублікувала ролик, в якому постала у леопардовому бікіні та влаштувала спокусливі танці. На інших кадрах Ілона доповнила свій лук прозорими штанятами з таким же принтом.

"Якщо ти левиця — не ховай кігті", — написала вона.


Ілона Гвоздьова у купальнику блиснула пласким животом і стегнами

Танцюристка похвалилася пласким животом

Кадр з instagram
Ілона Гвоздьова у бікіні й прозорих штанах посвітила сідницями

І наробила спокусливих кадрів

Ілона Гвоздьова у бікіні й прозорих штанах посвітила струнким тілом

Хореографка засвітила тонку талію під час танців у купальнику

Ілона Гвоздьова у бікіні ефектно попозувала, показуючи тіло

Гвоздьова продемонструвала спортивні та підтягнуті форми

Днями зірка у мінілуці та на підборах похвалилася фігурою на прогулянці з сином і дочкою. Також Ілона показувалася топлес і під час веселих танців.

Окрім цього танцюристка багато працює над своєю фігурою, що демонструє фанам. Недавно вона ділилася процесом тейпування та способом омолодити обличчя. Про активні вправи у залі знаменитість теж не забуває.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Гвоздьова подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Подружжя виховує двох спадкоємців: 4-річного Домініка і 9-річну Рію.

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