"До ср*ки": Гвоздьова промовистою позою пояснила, як сприймає хейтерські коментарі
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка частенько стає мішенню для атак недоброзичливців у мережі, стисло висловила своє ставлення до хейтерських коментарів.
У Instagram 36-річна зірка опублікувала фото, на якому порпається на городі, стоячи дупцею до камери.
"До сраки мені ваші коментарі", - зазначила Ілона, навівши скрін, де підписниці висловлюються щодо її "негарних" рук.
Нагадаємо, в травні Гвоздьова публічно відповіла хейтерці, яка заявила, що в танцівниці "недоглянуте" обличчя. Торік же вона відреагувала на закиди стосовно "недоречності сексі-фото у її віці".
Як відомо, нещодавно Ілона змусила фанів (і свого чоловіка Івана Хомячука) похвилюватися, подавши на розлучення після 10 років шлюбу. В липні суд ухвалив рішення.
"36 то не 16": Гвоздьова поскаржилася на зайві кіло і вперше за довгий час пішла "сушитися" в зал
Гвоздьова посвітила пружним тілом на ліжку в рекламі спіднього
"Гени - страшна сила": Гвоздьова і її 9-річна донька звеселили фанів жвавим танцем у піжамах. Відео
"Натуральна краса недовговічна": 36-річна Гвоздьова показала, яким незвичним способом омолоджує обличчя
"Не ховай кігті": Гвоздьова у купальнику левиці посвітила пружним тілом у грайливому танці. Відео