"До ср*ки": Гвоздьова промовистою позою пояснила, як сприймає хейтерські коментарі

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка частенько стає мішенню для атак недоброзичливців у мережі, стисло висловила своє ставлення до хейтерських коментарів.

У Instagram 36-річна зірка опублікувала фото, на якому порпається на городі, стоячи дупцею до камери.

"До сраки мені ваші коментарі", - зазначила Ілона, навівши скрін, де підписниці висловлюються щодо її "негарних" рук.

Ілона показала, наскільки її зачіпають образливі коментарі під її дописами в Instagram

Небайдужі жіночки вирішили повідомити Гвоздьовій, якої вони думки про її руки

Нагадаємо, в травні Гвоздьова публічно відповіла хейтерці, яка заявила, що в танцівниці "недоглянуте" обличчя. Торік же вона відреагувала на закиди стосовно "недоречності сексі-фото у її віці".

Як відомо, нещодавно Ілона змусила фанів (і свого чоловіка Івана Хомячука) похвилюватися, подавши на розлучення після 10 років шлюбу. В липні суд ухвалив рішення.