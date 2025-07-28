Хижняк із розмитим мейком на честь 35-річчя попозувала для чуттєвих кадрів у воді
Антоніна Хижняк – представниця молодого покоління українських акторів, 28-го липня святкує свій 35-ий день народження.
З нагоди свята актриса запостила серію естетичних фото, зроблених у воді.
"35. P.S. зустрічаю на знімальному майданчику. Дякую Богу за все. Дякую батькам, синочку, всій нашій родині, друзям і колегам. Найбільше бажання ви знаєте. Дуже прошу підтримати сьогодні тих, хто боронить нашу Україну", - написала Антоніна.
Нагадаємо, за плечима Хижняк неприйняття себе, шлюб, переломи на зйомках та відпочинок від карʼєри. Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про неї.
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