Хижняк із розмитим мейком на честь 35-річчя попозувала для чуттєвих кадрів у воді

Антоніна Хижняк – представниця молодого покоління українських акторів, 28-го липня святкує свій 35-ий день народження.

З нагоди свята актриса запостила серію естетичних фото, зроблених у воді.

"35. P.S. зустрічаю на знімальному майданчику. Дякую Богу за все. Дякую батькам, синочку, всій нашій родині, друзям і колегам. Найбільше бажання ви знаєте. Дуже прошу підтримати сьогодні тих, хто боронить нашу Україну", - написала Антоніна.

Цікаво, що в житті акторки був період, коли вона не ідентифікувала себе як жінку

Нагадаємо, за плечима Хижняк неприйняття себе, шлюб, переломи на зйомках та відпочинок від карʼєри. Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про неї.