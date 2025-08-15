Холлі Беррі на своє 59-річчя заселфилася в бікіні та ефектно потримала келих пальцями ніг. Фото

14 серпня американська актриса Холлі Беррі відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 59 років.

З цієї нагоди зірка показала моменти свого тропічного відпочинку з бойфрендом, 55-річним музикантом Ван Гантом. Іменинниця постала у різних купальниках, хизуючися своєю фігурою.

Холлі Беррі посвітила бюстом на відпочинку з коханим

Беррі у золотому бікіні пораділа своєму святу

Холлі Беррі у купальнику полежала з чоловіком на ліжку

Акторка з коханим насолодилися чипсами на ліжку


А ще вона іронічно відповіла своєму ексчоловіку, Девіду Джастісу, який нещодавно заявив, що Холлі не проявляла материнської турботи, не прибирала і не готувала у їхньому шлюбі. Ось, що знаменитість кумедно написала у своїй публікації:

"Фух...! Готування, прибирання та материнство".

Холлі Беррі посвітила стегнами у купальнику на своєму 59-річчі

Зірка з кокосом у руках поспокушала оголеними стегнами

Холлі Беррі у купальнику виставила сідниці на воді
Іменинниця засвітила сідниці у бікіні
Холлі Беррі з квіткою у роті попозувала на своєму 59-річчі

Який квітковий настрій

Холлі Беррі показала, як тримала келих вина оголеною ніжкою

Актриса насолодилася відпочинком на своєму дні народження, тримаючи келих вина пальцями ніг

Холлі Беррі у бікіні показала спокусливі форми на своєму 59-річчі

Іменинниця похвалилася ласими формами на відпочинку

Холлі Беррі у шортах засвітила тіло на своєму 59-річчі

Свято пройшло в тропічній атмосфері

Холлі Беррі показала милу листівку від дітей на своє 59-річчя

Зіркова матуся отримала привітальний лист від дітей

Коханий Холлі Беррі привітав її з 59-річчям стильним фото

Коханий іменинниці привітав її особливим знімком: "З 59-річчям, крихітко! Одна з моїх улюблених фотографій з тобою. Бо вона показує, яка ти стійка! А постріли просто відскакують від тебе"

Нагадаємо, музикант вже зробив пропозицію своїй обраниці, але вона поки не відповіла згодою. А нещодавно у Холлі та Ван Ганта стався конфуз зі злетівши ми трусами.

Як відомо, Беррі була заміжня декілька разів: з колишнім бейсболістом Девідом Джастісом, артистом Еріком Бенетом і Олівером Мартінесом, від якого народила 11-річного синочка Масео. Також у неї є 17-річна донька Нала від екса Габріеля Обрі.

