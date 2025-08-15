Холлі Беррі на своє 59-річчя заселфилася в бікіні та ефектно потримала келих пальцями ніг. Фото
14 серпня американська актриса Холлі Беррі відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 59 років.
З цієї нагоди зірка показала моменти свого тропічного відпочинку з бойфрендом, 55-річним музикантом Ван Гантом. Іменинниця постала у різних купальниках, хизуючися своєю фігурою.
А ще вона іронічно відповіла своєму ексчоловіку, Девіду Джастісу, який нещодавно заявив, що Холлі не проявляла материнської турботи, не прибирала і не готувала у їхньому шлюбі. Ось, що знаменитість кумедно написала у своїй публікації:
"Фух...! Готування, прибирання та материнство".
Нагадаємо, музикант вже зробив пропозицію своїй обраниці, але вона поки не відповіла згодою. А нещодавно у Холлі та Ван Ганта стався конфуз зі злетівши ми трусами.
Як відомо, Беррі була заміжня декілька разів: з колишнім бейсболістом Девідом Джастісом, артистом Еріком Бенетом і Олівером Мартінесом, від якого народила 11-річного синочка Масео. Також у неї є 17-річна донька Нала від екса Габріеля Обрі.