Холлі Беррі на своє 59-річчя заселфилася в бікіні та ефектно потримала келих пальцями ніг. Фото

14 серпня американська актриса Холлі Беррі відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 59 років.

З цієї нагоди зірка показала моменти свого тропічного відпочинку з бойфрендом, 55-річним музикантом Ван Гантом. Іменинниця постала у різних купальниках, хизуючися своєю фігурою.

Беррі у золотому бікіні пораділа своєму святу Фото instagram

Акторка з коханим насолодилися чипсами на ліжку

А ще вона іронічно відповіла своєму ексчоловіку, Девіду Джастісу, який нещодавно заявив, що Холлі не проявляла материнської турботи, не прибирала і не готувала у їхньому шлюбі. Ось, що знаменитість кумедно написала у своїй публікації:

"Фух...! Готування, прибирання та материнство".

Зірка з кокосом у руках поспокушала оголеними стегнами

Іменинниця засвітила сідниці у бікіні

Який квітковий настрій

Актриса насолодилася відпочинком на своєму дні народження, тримаючи келих вина пальцями ніг

Іменинниця похвалилася ласими формами на відпочинку

Свято пройшло в тропічній атмосфері

Зіркова матуся отримала привітальний лист від дітей

Коханий іменинниці привітав її особливим знімком: "З 59-річчям, крихітко! Одна з моїх улюблених фотографій з тобою. Бо вона показує, яка ти стійка! А постріли просто відскакують від тебе" Фото instagram

Нагадаємо, музикант вже зробив пропозицію своїй обраниці, але вона поки не відповіла згодою. А нещодавно у Холлі та Ван Ганта стався конфуз зі злетівши ми трусами.

Як відомо, Беррі була заміжня декілька разів: з колишнім бейсболістом Девідом Джастісом, артистом Еріком Бенетом і Олівером Мартінесом, від якого народила 11-річного синочка Масео. Також у неї є 17-річна донька Нала від екса Габріеля Обрі.