Злетів купальник: 58-річна Холлі Беррі засвітила оголену дупцю під час танцювального конфузу. Відео

Карина Тімкова - 27 червня, 15:00
Холлі Беррі здивувала відео, на якому з неї злітає купальник

Холлі Беррі показала, як під час танців з неї злетів низ купальника

Фото Mike Marsland

58-річна американська актриса Холлі Беррі насмішила шанувальників конфузом зі своїм купальником.

На відео в Instagram зірка показалась у білому бікіні на зав'язках. У гарному настрої вона влаштувала спокусливі танці під трек свого бойфренда, 55-річного музиканта Ван Гант. Неочікуваним для глядачів став момент, коли елемент одягу розв'язався і злетів прямо під час драйвових рухів Холлі.

"Коли музика твого чоловіка настільки хороша, що ти просто не можеш втриматися", — жартома написала вона.


Холлі Беррі похвалилася струнким тілом в бікіні
Спочатку в кадрі акторка показалася з яблуком у руці
Холлі Беррі посвітила формами в купальнику

Знаменитість похвалилася струнким тілом

Кадр з instagram
Холлі Беррі у купальнику сексуально потанцювала біля балкона

Холлі ефектно потанцювала на тлі водойми

Холлі Беррі у бікіні засвітила сідниці під час танцю

Зірка спокусливо покрутила сідницями в такт музики

Холлі Беррі у купальнику потанцювала під трек коханого

І грайливо порухалася готельною кімнатою на фоні швейцарських краєвидів

Холлі Беррі показала, як з неї злетіли труси під час танцю

Раптом купальник злітає з Беррі

Холлі Беррі здивувала, як низ її купальника розв'язався на відео

Це було неочікувано

До речі, як виявилося, Ван Гант вже зробив пропозицію своїй коханій, але вона поки не відповіла згодою.

Зазначимо, Беррі вже була одружена декілька разів, а саме з колишнім бейсболістом Девідом Джастісом, музикантом Еріком Бенетом і Олівером Мартінесом, від якого виховує 11-річного сина Масео. А ще у неї є 17-річна донька Нала від ексхлопця Габріеля Обрі.

Як відомо, Холлі не приховує своєї епатажності. Нещодавно вона без трусиків показалася на хіднику та у незвичному образі з'явилася в Каннах. Володарка "Оскара" також має вишукані блискучі сукні в гардеробі.

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