Злетів купальник: 58-річна Холлі Беррі засвітила оголену дупцю під час танцювального конфузу. Відео
58-річна американська актриса Холлі Беррі насмішила шанувальників конфузом зі своїм купальником.
На відео в Instagram зірка показалась у білому бікіні на зав'язках. У гарному настрої вона влаштувала спокусливі танці під трек свого бойфренда, 55-річного музиканта Ван Гант. Неочікуваним для глядачів став момент, коли елемент одягу розв'язався і злетів прямо під час драйвових рухів Холлі.
"Коли музика твого чоловіка настільки хороша, що ти просто не можеш втриматися", — жартома написала вона.
До речі, як виявилося, Ван Гант вже зробив пропозицію своїй коханій, але вона поки не відповіла згодою.
Зазначимо, Беррі вже була одружена декілька разів, а саме з колишнім бейсболістом Девідом Джастісом, музикантом Еріком Бенетом і Олівером Мартінесом, від якого виховує 11-річного сина Масео. А ще у неї є 17-річна донька Нала від ексхлопця Габріеля Обрі.
Як відомо, Холлі не приховує своєї епатажності. Нещодавно вона без трусиків показалася на хіднику та у незвичному образі з'явилася в Каннах. Володарка "Оскара" також має вишукані блискучі сукні в гардеробі.