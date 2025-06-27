Злетів купальник: 58-річна Холлі Беррі засвітила оголену дупцю під час танцювального конфузу. Відео

Холлі Беррі показала, як під час танців з неї злетів низ купальника Фото Mike Marsland

58-річна американська актриса Холлі Беррі насмішила шанувальників конфузом зі своїм купальником.

На відео в Instagram зірка показалась у білому бікіні на зав'язках. У гарному настрої вона влаштувала спокусливі танці під трек свого бойфренда, 55-річного музиканта Ван Гант. Неочікуваним для глядачів став момент, коли елемент одягу розв'язався і злетів прямо під час драйвових рухів Холлі.

"Коли музика твого чоловіка настільки хороша, що ти просто не можеш втриматися", — жартома написала вона.

Спочатку в кадрі акторка показалася з яблуком у руці

Знаменитість похвалилася струнким тілом Кадр з instagram

Холлі ефектно потанцювала на тлі водойми

Зірка спокусливо покрутила сідницями в такт музики

І грайливо порухалася готельною кімнатою на фоні швейцарських краєвидів

Раптом купальник злітає з Беррі

Це було неочікувано

До речі, як виявилося, Ван Гант вже зробив пропозицію своїй коханій, але вона поки не відповіла згодою.

Зазначимо, Беррі вже була одружена декілька разів, а саме з колишнім бейсболістом Девідом Джастісом, музикантом Еріком Бенетом і Олівером Мартінесом, від якого виховує 11-річного сина Масео. А ще у неї є 17-річна донька Нала від ексхлопця Габріеля Обрі.

Як відомо, Холлі не приховує своєї епатажності. Нещодавно вона без трусиків показалася на хіднику та у незвичному образі з'явилася в Каннах. Володарка "Оскара" також має вишукані блискучі сукні в гардеробі.