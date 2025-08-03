"Відмовляюсь вірити": Горняк показала пляжні кадри з грецького відпочинку та побідкалася через кінець літа
Блогерка та нотаріуска Христина Горняк показала нові фото з відпочинку на Міконосі та відмовилася вірити, що до кінця літа залишився менш як місяць.
Христина попозувала на тлі моря у білому купальнику та пляжній спідниці.
"Я відмовляюсь вірити, що до кінця літа залишилось 28 днів. Тепер завдання до себе - прожити їх на максимум!" - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк для фото повигиналася на стільці у бордовому латексі.
Як відомо, під час морської відпустки Христина активно ділилася контентом у бікіні.
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