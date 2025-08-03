"Відмовляюсь вірити": Горняк показала пляжні кадри з грецького відпочинку та побідкалася через кінець літа

Юлія Леськова - 3 серпня, 13:24
Христина Горняк показала нові фото
Фото з Instagram Христини Горняк

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк показала нові фото з відпочинку на Міконосі та відмовилася вірити, що до кінця літа залишився менш як місяць.

Христина попозувала на тлі моря у білому купальнику та пляжній спідниці.

"Я відмовляюсь вірити, що до кінця літа залишилось 28 днів. Тепер завдання до себе - прожити їх на максимум!" - написала вона. 


Христина Горняк позує для фото

Горняк пригадала відпустку на грецькому пляжі

Христина Горняк на фото

Здається, відпустка ніяк не відпускає Христину

Христина Горняк показала фото з відпочинку
Фото з Instagram Христини Горняк

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк для фото повигиналася на стільці у бордовому латексі. 

Як відомо, під час морської відпустки Христина активно ділилася контентом у бікіні.

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остапчук
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