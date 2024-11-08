"З усіма недосипами і стресами": ексдружина Остапчука показала, якою не готова себе бачити

Марія Мельник 8 листопада, 13:00
Христина Горняк з декольте
фото з Instagram

Колишня дружина шоумена та ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк на тлі щоденних нічних обстрілів припустила, як мала б виглядати внаслідок стресу.

У своєму Instagram 38-річна Христина показала себе, старшу на кількадесят років.

цими усіма недосипами, стресами і швидкоплинним часом, я мала б виглядати вже так... Але я себе такою бачити не готова зараз", - написала Христина.


Христина Остапчук - фото в старості
До речі, біологічний вік Горняк дорівнює 31
скрін з Instagram

Нагадаємо, у жовтні Христині виповнилося 38. Раніше для ТаблоID Горняк розказала про свої секрети догляду за обличчям та порадила кілька фаворитів зі своєї б'юті полички.

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