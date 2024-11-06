"Дуже складна тема": ексдружина Остапчука відповіла, чи піде служити, якщо жінок мобілізують

Ще до вересня цього року цю елегантну жінку було важко уявити у військовій формі

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк (Остапчук за колишнім чоловіком) якщо і піде служити, то лише в тилу. Адже має низку протипоказань по здоров'ю.

Що саме може стати на заваді їй мобілізуватися, Христина відповіла у своєму Instagram.

Один із підписників запитав, чи піде вона на фронт, якщо жінок почнуть мобілізувати.

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"Дуже складна тема... Фізично я не можу служити. Можу бути лише в частині або десь в тилу. Так як в мене тільки одна працююча нирка, інша на видалення", - зазначила Христина і додала, що в минулому ламала 9 з 10 хребців і не здатна носити бронік.

Кріс не зможе служити на фронті, але може допомогти в тилу, чим, власне, і займається, закриваючи збори для потреб військових

Утім, навіть такі проблеми не зупинили Христину в бажанні пройти курс молодого бійця на полігоні. Як саме це було, вона показувала у своєму блозі.