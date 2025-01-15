Ексдружина Остапчука у спокусливому танці назвала свою формулу ідеальних стосунків

Колишня дружина шоумена та ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк розкрила формулу успішних для неї стосунків.

Для привернення уваги блогерка плавно порухала сідницями.

"Формула ідеальних стосунків: він - не публічний, багато працює! Вона- його зірка!", - коротко пояснила Горняк.

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Христина жваво порухалася на камеру

Нагадаємо, Христина стала другою дружиною Володимира. Спочатку їхні стосунки були таємними, а у 2020-му закохані одружилися. Перед повномасштабним вторгненням вони встигли купити спільний будинок, який досі не можуть поділити.

У жовтні 2022-го на той момент Остапчуки оголосили про розлучення. Того ж місяця Володимир познайомився зі своєю третьою дружиною Катею, яка у грудні 2024-го народила йому сина.