"Без них не буде нас": колишня Остапчука у формі та зі зброєю закликала допомагати військовим

Нотаріуска Христина Горняк, відома своїм шлюбом із шоуменом Володимиром Остапчуком і блогом в Instagram, висловилася стосовно втоми українців і закликала не кидати захисників.

Вона виклала фото себе у формі та зі зброєю, зроблені під час курсу молодого бійця, та попросила донатити і допомагати військовим, бо без них не буде всіх нас.

"Я коли читаю, бачу як ми засмучуємося, що десь в Європі вже не так розповідають про нашу війну, про те, що вже навіть не занепокоєні ситуацією більшість країн, або людей з інших країн, то я скажу одну свою "непопулярну думку"! Яка різниця - що десь там, якщо поряд не всі дотичні….", - почала свій пост Христина.

Горняк нещодавно натякала на роман із військовим, але поки невідомо, чи він стався Фото @hanna_soshnikova

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"Так, наш народ дуже потужний, дуже сильний, наші Воїни - то взагалі титани, але якщо подивитись на те, які ми були об'єднані і активні в перший рік, і які ми зараз, то це небо і земля.

Так, розумію, що полетить зараз в коментарях, що вже немає чим донатити, або що всі зневірилися, або втомились, то в мене тоді одне запитання до вас, перш ніж такий коментар ви захочете написати - а що тоді робити нашим Захисникам??? Як їм бути без нашої підтримки, без наших покупок для них РЕБів, рацій, автівок, тощо??? Як ????", - обурилася Горняк.

Христина сама допомагає закривати збори на ЗСУ і закликає своїх підписників долучатися

"Вони ж не можуть просто встати і піти, бо втомились, або бо ще щось??? Вони їбашать до останнього…. Навіть коли вже сил немає, навіть коли нічого немає, Вони їбашать! Я просто хочу сказати цим дописом, що ми можемо багато чого разом з Ними, нам тільки треба не зневірюватися, не переставати діяти!

І завжди нагадую, що коли здається, що ваш донат 10 гривень не допоможе, то проста математика: якщо мою сторіз дивиться 30.000 людей і всі задонатять по 10 грн, ми за день зберемо 300.000 гривень, а це завжди може бути новим авто для Захисників! Прошу вас, НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЇХ, бо без них не буде нас і не буде нашої Землі!!!🙏♥️", - закликала Христина свої підписників.

Задонатити на збір Христини можна тут

Нагадаємо, у жовтні минулого року 38-річна Христина здивувала вмінням стріляти з РПГ.