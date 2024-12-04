Два розлучення і три шлюби: що відомо про бурхливі стосунки Володимира Остапчука

Остапчук у свої 40 встиг вже тричі одружитися Фото з Instagram

Шоумен Володимир Остапчук відомий багатьом українцям, адже часто з’являється у різних телевізійних програмах та опинявся у епіцентрі скандалів. Його особисте життя також має багато цікавих сторінок. Біографія шоумена та жінки Володимира Остапчука далі у ТаблоID .

Шлях до слави

Народився телеведучий Володимир Остапчук в Умані. Нещодавно, 27 вересня, він відзначив своє 40-річчя. Шоумен здобув освіту за фахом філології та навіть якийсь час працював викладачем англійської в аграрному університеті.

Остапчук із мамою

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Вже у 2009 році почалась його телевізійна кар’єра - він пішов до школи дикторів СТБ і згодом влаштувався на Перший автомобільний телеканал.

Пробував себе Володимир Остапчук у різних напрямках - був ведучим радіо та телепрограм, серед яких окремо варто виділити "Євробачення", "Співають всі", "Король десертів", "Ікона стилю". Брав навіть участь у проєкті "Танці з зірками" та почав кар’єру стендап-коміка.

У шоу "Танці з зірками" партнеркою Володимира Остапчука була Ілона Гвоздьова. І стосунки парочки склалися не дуже Фото з Instagram Остапчука

Перша дружина Остапчука

Олена Войченко - дружина Остапчука - була з ним у шлюбі з 2007 по 2020 рік. На цей момент - це найдовші стосунки Володимира. У нього та Олени двоє спільних дітей - 11-річна донька Емілія та 6-річний син Еван.

Сім’я збиралась назавжди емігрувати до Канади, однак у 2017 році кар’єра шоумена отримала новий поштовх, коли став Володимир Остапчук ведучим "Євробачення".

З першою дружиною у Остапчука були поки що найдовші стосунки, але і найскандальніші Фото з Instagram Войченко

На тлі цього зльоту відбулося те, чого, мабуть, не очікував Остапчук - розлучення з жінкою, яка була з ним близько 13 років. Причому, гучно та зі скандалами - колишні закохані хотіли довести кожен свою правоту.

Як відомо, колишня жінка Остапчука розповідала, що він неодноразово зраджував її, навіть коли вона була вагітна другою дитиною. У 2017 році, за словами Войченко, шоумен йшов від неї до іншої жінки, однак потім все ж схаменувся та повернувся. Зі слів Олени, загалом у Остапчука було щонайменше три коханки під час їхнього шлюбу.

"Були голі фотографії жінок, обговорення їхніх зустрічей, як вони минули, планування спільних поїздок за кордон", - пригадувала Войченко.

Стосунки подружжя здавалися ідеальними Фото з Instagram

У 2022 році у ЗМІ висвітлювали вже новий скандал - колишнє подружжя вчергове вилило одне на одного купу бруду. Так, Войченко заявила, що Остапчук має психічні розлади. Крім того, вона пожалілась, що змушена регулярно стикатися з його агресією. Чоловік у відповідь пригадав ексдружині крадіжку в США та брата-злочинця.

У січні 2023 року Володимир в Instagram попросив у ексдружини вибачення.

"Багато запитань про Олену, дітей і наші нинішні стосунки. Я наробив багато дурниць. Є речі, які не слід було казати чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму", - написав шоумен

Зате в першому шлюбі у Остапчука народилося двоє прекрасних дітей Фото з Instagram Остапчука

Зараз, Олена Войченко з дітьми живе в Канаді, але, за словами нинішньої дружини Вови, він щотижня спілкується з Емілією та Еваном.

Друга дружина Остапчука

Другою дружиною Остапчука у 2020 році стала Христина Горняк - блогерка та нотаріуска. Спочатку їхні стосунки були таємними. Познайомились вони нібито влітку 2019 року на весіллі в Італії. Володимир його вів, а Христина була подружкою нареченої.

Протягом певного часу ЗМІ відслідковували численні співпадіння у фотоблогах ведучого та нотаріуски - вони у один і той самий час постили фото з Буковелю, на фоні одних і тих самих Куршевельських гір, а також водночас опублікували сторіс із роздягальні та СПА одного й того ж заміського комплексу для відпочинку.

Стосунки з Христиною були яскраві і красиві

Войченко не стала ні підтверджувати, ні спростовувати того, що її "наступниця" - саме Кріс.

"Я знаю жінку, з якою у Володимира стосунки, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий, мабуть, якщо не більше, по черзі. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю цю. Ми знаємо, про яку ми людину говоримо", - зазначала вона.

Завдяки шлюбу з Остапчуком Христина стала медійною і популярною

У серпні 2020 року Остапчук освідчився Горняк на яхті у Стамбулі. Він розповідав, що зробив це рівно о 19:00 - це час, коли 19.08.2019 вони познайомились.

У жовтні 2020-го Вова та Христя зіграли красиве весілля, яке переносили на кілька тижнів через захворювання на COVID-19.

Захід проводили без тамади, але з ведучими та гарним музичним супроводом, за який відповідали піаніст Євген Хмара та співак LAUD. Друга дружина Остапчука для особливого дня підготувала аж три сукні.

Перед повномасштабним вторгненням вони встигли купити спільний будинок. Тоді шоумен стверджував, що знайшов ідеальну жінку.

"Крістіна - ідеальна жінка, вона робить мене кращим, вона надихає на творчість, вчинки, ідеї, привносить в наше життя позитивні емоції і романтику, - розказував закоханий Вова.

Пара будувала спільний будинок і виглядала ідеальною

У жовтні 2022 року з’явилась інформація, що у парі не все добре. Це помітили й навіть їхні шанувальники, адже нові серії інста-серіалу не виходили протягом тривалого часу. Тоді ж джерела заявили, що подружжя розлучилось.

У квітні цього року колишня дружина Володимира Остапчука нарешті зізналась, що причиною розриву було не те, що їхнє кохання згасло, принаймні не в неї.

Крім того, Христина зазначала, що у їхніх стосунках були певні табу, і Володимир їх порушив. І для неї ця ситуація була неприйнятна.

Саме ж розлучення жінка сприйняла спокійно та навіть, за її словами, раділа.

Причина розлучення Остапчука з Христиною Горняк досі залишається головною загадкою для фанатів пари Фото @planktonova.photo

Варто додати, що екс-дружина Остапчука продовжує носити його прізвище. 38-річна Христя запевняла, що колись обов’язково його змінить, але поки не вирішила, чи поверне дівоче, чи візьме нове, наступного чоловіка.

Третя дружина Остапчука

Третьою благовірною шоумена стала 24-річна журналістка Катерина Полтавська. Пара познайомилась у соцмережах, а датою початку свого кохання вважають день розлучення Володимира з його ексдружиною - 4 жовтня.

На початку стосунків шоумен не планував, що знайомство з Катею для нього закінчиться новим шлюбом.

"Перед початком стосунків він сказав мені, що не хоче зараз нічого серйозного і не шукає дружину. Я мовчки кивнула, але одразу зрозуміла, що це ми просто мало знайомі, а згодом він зрозуміє, що "нада брать". Плюс я розуміла, що в нього було два шлюби". - зізнавалась дівчина.

Схоже, стосунки з молодшою на 16 років Катериною стали для Вови тією самою тихою і необхідною після двох розлучень гаванню. Хоча дівчина має гострий язик, почуття гумору та мудра не за роками Фото з Instagram

Дружиною Остапчука Катя стала у лютому 2023 року. Володимир Остапчук весілля розкішним не робив - подружжя просто опублікувало фото з паспортного сервісу з написом "Готово". Сам ведучий називав цей день найщасливішим у житті.

Володимир і Катерина Остапчук зазначали, що житимуть у тому самому будинку, який шоумен купив у шлюбі з Горняк. Христина раніше розповідала, що він розташований у елітному містечку Золоче Прованс під Києвом.

У червні минулого року Горняк наголосила, що не планує відмовлятися від своєї частки дому і натякнула на це Катерині, тим паче, що у нерухомість колишня пара вклалася 50/50. Також Христя вказувала, що робила Володимиру декілька пропозицій щодо будинку, однак він не погодився. Ділити ж майно через суд жінка не хоче.

У березні цього року сталась нова хвилююча подія. В Instagram дружина Остапчука показала їхні обручки і заявила, що взяла його прізвище.

До речі, нещодавно Катя хвалилася автівкою, яку їй подарував чоловік Фото @marta_adamchuk

Тепер Катерина Остапчук от-от стане мамою хлопчика, якого збираються назвати Тимофієм. За словами Каті, з другою дитиною вона поспішати не планує і хоче відпочити між вагітностями.

"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло", - казала Катерина Остапчук.

До слова, за короткий час стосунків Каті вже довелось пережити чимало стресів, адже її коханий втрапив у кілька гучних скандалів.

Так, у перший рік їхніх стосунків (2023) Володимир з волонтерським дозволом виїзду за кордон подався на Міконос проводити корпоратив за участю росіян. Сам ведучий стверджував, що не знав, що вони там будуть. Полтавська була з ним і також підтверджувала слова коханого.

Поки що Катерина завжди на боці свого зіркового і скандального чоловіка Фото Anastasiia Diachuk

Через кілька місяців Вова опинився в центрі ще одного скандалу через сексистські висловлювання у YouTube-шоу - він обговорював з гостями ефіру волосся на тілі жінок, вагу та целюліт, а також зовнішність на "10 з 10". Це викликало обурення українських жінок та зірок у соцмережах. Однак Катя знову встала на бік коханого.

Вже у червні цього року Остапчука звинуватили в отриманні відстрочки від мобілізації завдяки "другу з ВР". Музикант Віктор Байда, який проходив ВЛК разом із телеведучим, звинуватив шоумена у привілейованому становищі. Сам Вова це спростував.

Але жоден скандал не похитнув гармонію у стосунках Остапчука з третьою дружиною, і парочка поки насолоджується одне одним та чекає на появу синочка. Володимир балує Катю своїми фірмовими сирниками, а вона ділиться з підписниками подробицями їхніх стосунків.