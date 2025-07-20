"Сюрприз вдався": дружина Решетника розчулила емоціями дітей від зустрічі з татком в Іспанії. Відео

Фото з Instagram Христини Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, Христина Решетнік зі їхніми трьома синами відпочиває в Іспанії. У своєму Instagram вона розчулила сюрпризом, який сильно потішив малечу.

Поїхати на відпочинок разом з синами і дружиною Григорій не зміг через щільний графік, однак постарався знайшов вільний час у графіку, аби приїхати на трошки, щоб побачити родину.

Про приїзд батька Христина не сказала синам, тож коли Григорій зайшов до кімнати, хлопці від щастя кинулися йому на шию.

"Коли отримуєш повідомлення: "Кохана, в мене є півтора дня у графіку і я вирішив приїхати до вас". Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити у відео", - написала Решетнік.

У подружжя троє синів: 12-річний Іван, 7-річний Дмитро та 4-річний Олександр

"Сюрприз вдався", - написала Решетнік під відео

Скріншот з Instagram Христини Решетнік

Нагадаємо, наприкінці червня Христина Решетнік зізналася, що її молодший син ледь не потонув у басейні і наголосила, що від дітей ні на секунду не потрібно відводити очей, коли вони бавляться коло води.

Як відомо, Якось Григорій побув з трьома синами, поки дружина на відпочинку, й висловив своє захоплення жінками.