"Сюрприз вдався": дружина Решетника розчулила емоціями дітей від зустрічі з татком в Іспанії. Відео
Дружина телеведучого Григорія Решетніка, Христина Решетнік зі їхніми трьома синами відпочиває в Іспанії. У своєму Instagram вона розчулила сюрпризом, який сильно потішив малечу.
Поїхати на відпочинок разом з синами і дружиною Григорій не зміг через щільний графік, однак постарався знайшов вільний час у графіку, аби приїхати на трошки, щоб побачити родину.
Про приїзд батька Христина не сказала синам, тож коли Григорій зайшов до кімнати, хлопці від щастя кинулися йому на шию.
"Коли отримуєш повідомлення: "Кохана, в мене є півтора дня у графіку і я вирішив приїхати до вас". Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити у відео", - написала Решетнік.
Нагадаємо, наприкінці червня Христина Решетнік зізналася, що її молодший син ледь не потонув у басейні і наголосила, що від дітей ні на секунду не потрібно відводити очей, коли вони бавляться коло води.
Як відомо, Якось Григорій побув з трьома синами, поки дружина на відпочинку, й висловив своє захоплення жінками.
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