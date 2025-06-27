"Я на секунду відвернулася": дружина Решетніка розповіла, що їхній 4-річний син мало не потонув у басейні

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина поділилася зі своєю аудиторією моторошною історією, яка сталася з їхнім молодшим сином, 4-річним Олександром.

Хлопчик мало не потонув у басейні. Христина розповіла про це в Insta-сторіс, щоби застерегти інших батьків.

Я вчора мало не посивіла. Навіть до кінця одразу не зрозуміла, що сталося. Аж удома, проаналізувавши, просто холод пройшов по спині", - написала жінка.

Григорій та Христина - багатодітні батьки Фото з Instagram Решетніка

"Я на секунду відвернулася, заговорилася з подругою, Саша в цей момент перекинувся й почав тонути. Це секунда. Дітей багато. Усі щось собі кричать. Тож його просто ніхто не чув. Добре, подруга була поряд, побачила. І одразу в одязі стрибнула й витягла. Просто його ангел-охоронець", - розповіла вона.

Христина зізналася, що часто читала про такі ситуації, але не думала, що це може трапитися з нею.

"Але по факту це може трапитися з будь-ким. Від дітей у басейнах і водоймах узагалі не можна відводити погляд ні на секунду!", - закликала вона.

Христина та Сашко пережили справжнє жахіття, але, на щастя, лиха не сталося

Нагадаємо, Решетніки виховують трьох хлопців: Івана, Дмитра та Олександра. У травні, поки Христина їздила на відпочинок, Григорій на деякий час лишився з нащадками сам та зізнавався, що око в нього почало сіпатися вже на третій день.

Як відомо, 7-річна донька американського актора Метта Деймона колись мало не загинула від укусу медузи. А акторка Енн Хетевей своєю необачністю на дитячому майданчику наразила на смертельну небезпеку свого 1-річного сина.