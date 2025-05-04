"Космічно святі": Решетнік побув з трьома синами без дружини й висловив захоплення жінками
Телеведучий Григорій Решетнік залишився головним вдома, поки його дружина Христина Решетнік відпочиває в Італії. Тож зірковий татко вирішив поділитися тим, як справляється з трьома дітьми без допомоги коханої.
"Моя "Хата на тата". Розбудити, нагодувати, покупати, почистити зуби, зібрати, поспілкуватися, погратися, помирити, насварити, розвести, завести, забрати, вкласти спати… і так по колу, і так щодня", - написав Григорій.
Ведучий зазначив, що за відсутності мами діти більше змагаються за увагу від батька.
"Намагаються компенсувати, добрати, так би мовити, емоції. На третій день почало сіпатися око та став помічати, що я просто хочу сховатися від дітей, яких я обожнюю", - зізнався він.
Решетнік звернувся до жінок та назвав їх "неймовірно сильними людьми".
"Висновок один! Дорогі жінки - ви неймовірно сильні люди, а точніше космічно святі. Як ви це все вивозите впродовж днів, тижнів, років… для чоловіків це майже непосильна задача. Тому низький уклін кожній з вас - сил вам і енергії, а також терпіння та вдячності від ваших дітей!" - додав ведучий.
Григорій також скористався можливістю та звернувся до своєї дружини, зізнаючись, що сумує за нею.
"І ще одне: ми всі дууууже скучили за нашою мамою, бо без неї життя не життя. Чекаємо на тебе, наша королева", - підсумував він.
До речі, родина Решетніків частенько ділиться милим та кумедним родинним контентом.
Якось Григорій також поділився принципами, за якими виховує своїх синів.
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