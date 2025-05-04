"Космічно святі": Решетнік побув з трьома синами без дружини й висловив захоплення жінками

Фото з Instagram Григорія Решетніка

Телеведучий Григорій Решетнік залишився головним вдома, поки його дружина Христина Решетнік відпочиває в Італії. Тож зірковий татко вирішив поділитися тим, як справляється з трьома дітьми без допомоги коханої.

"Моя "Хата на тата". Розбудити, нагодувати, покупати, почистити зуби, зібрати, поспілкуватися, погратися, помирити, насварити, розвести, завести, забрати, вкласти спати… і так по колу, і так щодня", - написав Григорій.

У Григорія та Христини троє синів: 12-річний Іван, 7-річний Дмитро та 4-річний Олександр Фото Оля Каррера

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Ведучий зазначив, що за відсутності мами діти більше змагаються за увагу від батька.

"Намагаються компенсувати, добрати, так би мовити, емоції. На третій день почало сіпатися око та став помічати, що я просто хочу сховатися від дітей, яких я обожнюю", - зізнався він.

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Решетнік звернувся до жінок та назвав їх "неймовірно сильними людьми".

"Висновок один! Дорогі жінки - ви неймовірно сильні люди, а точніше космічно святі. Як ви це все вивозите впродовж днів, тижнів, років… для чоловіків це майже непосильна задача. Тому низький уклін кожній з вас - сил вам і енергії, а також терпіння та вдячності від ваших дітей!" - додав ведучий.

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Григорій також скористався можливістю та звернувся до своєї дружини, зізнаючись, що сумує за нею.

"І ще одне: ми всі дууууже скучили за нашою мамою, бо без неї життя не життя. Чекаємо на тебе, наша королева", - підсумував він.

До речі, родина Решетніків частенько ділиться милим та кумедним родинним контентом.

Якось Григорій також поділився принципами, за якими виховує своїх синів.