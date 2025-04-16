Дружина Решетніка на 12-річчя первістка повторила його дитяче фото та згадала свої почуття під час вагітності
Дружина 41-річного телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік опублікувала зворушливе привітання для їхнього старшого сина Івана.
16-го квітня хлопцю виповнилося 12 років. З цієї нагоди зіркове подружжя повторило фотографію, яку зробило, коли їхній первісток був ще немовлям.
На відео, яке 35-річна Христина показала в Instagram, вони разом із Григорієм лежали на ліжку та обіймали іменинника.
"Я шокована! Як швидко пролетів час. Ще недавно ти лежав ось так на першій своїй фотосесії і вміщався на всю подушку, а сьогодні тобі 12 і тебе я вже не можу взяти навіть на руки. Сину, ти хлопчик з великим і добрим серцем (те, що ти, маючи двох братів, постійно просиш у нас сестричку, багато про що говорить). Ти талановитий і харизматичний (колекції твоїх малюнків і виробів я зберігатиму завжди), відданий і класний друг, найкращий син (моя опора і підтримка в будь-який час)!
У тебе все вийде в житті, бо ти справжній Овен за гороскопом і завжди йдеш до своєї мети. Наше янголятко, ми тебе безмежно любимо! Будь щасливий! І знай, що вся твоя велика сімʼя завжди за тебе горою", — привітала свого сина Решетнік.
Як відомо, пара також виховує 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра. Час від часу Христина ділилася правилами виховання своїх синів. Також вона розповідала про дитячі травми.
А якось Григорій відповідав, чи готовий до четвертої дитини. До речі, сім'я обожнює проводити час разом і влаштовувати спільні розваги.
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