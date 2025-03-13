"Кричала, щоб коханий рятував": Христина Решетнік про свої сльози через іграшкового хом'яка і травми від дітей

Григорій та Христина Решетніки виховують трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра Фото з Instagram Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік розказала про пригоду, яка сталася з нею днями та змусила плакати. Балощі молодшого сина, 4-річного Сашка коштували багатодітній мамі пасма волосся.

Як це сталося, Христина пояснила в Instagram.

"Сашуня. Розповім вам, чому я плакала. Сашко запустив по голові іграшкового хом'яка на колесах, і він мені за секунду засмоктав стільки волосся і з такою силою, що довелось мені вирізати ціле пасмо", - пожалілася вона.

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На Христину "напав" іграшковий хом'як молодшого сина

"Я кричала, щоб коханий мене рятував - від хом'яка іграшкового мікроскопічного, а в цей час Діма і Іван плакав, бо було шкода маму) Ось такий 5-хвилинний епізод з багатодітної родини)) Мені діти синяки ставили, око підбивали, пальці мало не ламали)) все, звісно, випадково)) А які у вас бували травми від дітей?", - поцікавилася блогерка.

Решетнік довелося попрощатися з частиною волосся

Христина не змогла стримати сліз

Нагадаємо, торік синочок співака Віктора Павліка та блогерки Катерини Репяхової, Михайлик випадково вдарив її головою в обличчя, поставивши синець над оком. А молодша донька телеведучого Тімура Мірошниченка та юристки Інни Мірошниченко, Мія якось штрикнула мамі пальцем в око і пошкодила сітківку.