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"Не піднімайте мою красуню": Решетніки з молодшими синами подуркували для милого відео

Марія Ткаченко - 24 лютого, 12:50
Христина Решетнік та Григорій Решетнік

Христина та Григорій Решетніки одружені вже 14 років

Телеведучий Григорій Решетнік, його дружина Христина поповнили сімейний архів та Insta-стрічку милим і затишним відео. Подружжя та двійко їхніх молодших синів, Дмитро та Олександр подуркували вдома на кухні.

Зіркою ролика став 4-річний Сашко, який відреагував на те, що тато підхопив на руки маму, обуреним вигуком: "Не піднімайте мою красуню!".

Григорій Решетнік і його троє дітей

Сашко не дозволяє піднімати свою красуню-маму

"Саша захищає маму. Діма захищає тата і цукерки. Іван захищає свої права і просто не знімається в цьому відео", - констатував Григорій.

Як відомо, Івану, первісткові Решетніків 11 років, а Дмитрові 7. Після закінчення війни зіркова пара хоче зробити свою багатодітну сім'ю ще більшою.

Нагадаємо, телеведучий розповідав про те, як вони з Христиною виховують хлопців: як розрулюють неминучі конфлікти, як вчать відповідальності та як відповідають на їхні запитання про одностатеві шлюби

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