"Не піднімайте мою красуню": Решетніки з молодшими синами подуркували для милого відео
Телеведучий Григорій Решетнік, його дружина Христина поповнили сімейний архів та Insta-стрічку милим і затишним відео. Подружжя та двійко їхніх молодших синів, Дмитро та Олександр подуркували вдома на кухні.
Зіркою ролика став 4-річний Сашко, який відреагував на те, що тато підхопив на руки маму, обуреним вигуком: "Не піднімайте мою красуню!".
"Саша захищає маму. Діма захищає тата і цукерки. Іван захищає свої права і просто не знімається в цьому відео", - констатував Григорій.
Як відомо, Івану, первісткові Решетніків 11 років, а Дмитрові 7. Після закінчення війни зіркова пара хоче зробити свою багатодітну сім'ю ще більшою.
Нагадаємо, телеведучий розповідав про те, як вони з Христиною виховують хлопців: як розрулюють неминучі конфлікти, як вчать відповідальності та як відповідають на їхні запитання про одностатеві шлюби.
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