Шишпор у маленькому бікіні продемонструвала звабні форми на італійському пляжі

Марія Ткаченко - 20 серпня, 09:45
Прима-балерина Христина Шишпор, яка зараз відпочиває в італійському Форте-дей-Мармі, не шкодує пляжного контенту для своїх шанувальників у Instagram.

"Море лікує без слів", - зізналася 39-річна зірка, запостивши серію фото і відео в купальнику.

Христина Шишпор у інстаграм

Христина насолоджується закінченням літа на узбережжі Італії


Підписники роблять Шишпор компліменти, зокрема дехто відзначив, що хвилясте волосся додає танцівниці ще більше жіночності.

Христина Шишпор у купальнику

Прима-балерина зцілюється морем

Фігура Христини Шишпор

Кралечка любить позувати в бікіні для свого фотоблогу

Нагадаємо, від свого ексчоловіка, футболіста Георгія Бущана Христина має доньку, 10-річну Юлію. В травні дівчинка урочисто випустилася з молодшої школи

