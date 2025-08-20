Шишпор у маленькому бікіні продемонструвала звабні форми на італійському пляжі
Прима-балерина Христина Шишпор, яка зараз відпочиває в італійському Форте-дей-Мармі, не шкодує пляжного контенту для своїх шанувальників у Instagram.
"Море лікує без слів", - зізналася 39-річна зірка, запостивши серію фото і відео в купальнику.
Підписники роблять Шишпор компліменти, зокрема дехто відзначив, що хвилясте волосся додає танцівниці ще більше жіночності.
Нагадаємо, від свого ексчоловіка, футболіста Георгія Бущана Христина має доньку, 10-річну Юлію. В травні дівчинка урочисто випустилася з молодшої школи.
"Довго наважувалася на це фото": прима-балерина Шишпор посвітила на камеру звабливим декольте
Шишпор у асиметричному бікіні ефектно пробіглася італійським пляжем. Відео
Шишпор у купальнику показалася з різних ракурсів для звабливого фотосету в басейні
"Люблю порушувати правила": Шишпор у бікіні виставила на камеру пружні сідниці. Фото