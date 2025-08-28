"Яка лялечка": дружина Яремчука в драпірованому міні та панчохах посвітила животом на гламурних фото

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина наробила фото у спокусливому образі.

У своєму Instagram дівчина запостила знімки, де показалася у топі, спідниці та різних панчохах.

У дописі до фото Христина коротко підписала фото емодзі цукерки. Ймовірно, саме так вона побачила свій образ

Цікаво, чи не ревнує Роман?

Христина знає, як правильно підкреслювати свої стрункі довгі ноги

"Ну яка лялечка", "ну цукерка", "наша красуня", "вау", - написали в коментарях дівчині.

Нагадаємо, Яремчук побрався з Христиною у 2017 році. У 2019-му у подружжя народився син Микита.

До речі, Христина також є кумою Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила Єву Зінченко.