"Яка лялечка": дружина Яремчука в драпірованому міні та панчохах посвітила животом на гламурних фото

Марія Мельник - 28 серпня, 18:00

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина наробила фото у спокусливому образі.

У своєму Instagram дівчина запостила знімки, де показалася у топі, спідниці та різних панчохах.

Христина Яремчук у панчохах

У дописі до фото Христина коротко підписала фото емодзі цукерки. Ймовірно, саме так вона побачила свій образ

Дружина Яремчука у міні

Цікаво, чи не ревнує Роман?


Дружина Яремчука у міні

Христина знає, як правильно підкреслювати свої стрункі довгі ноги

"Ну яка лялечка", "ну цукерка", "наша красуня", "вау", - написали в коментарях дівчині.

Нагадаємо, Яремчук побрався з Христиною у 2017 році. У 2019-му у подружжя народився син Микита.

До речі, Христина також є кумою Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила Єву Зінченко.

