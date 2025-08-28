"Яка лялечка": дружина Яремчука в драпірованому міні та панчохах посвітила животом на гламурних фото
Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина наробила фото у спокусливому образі.
У своєму Instagram дівчина запостила знімки, де показалася у топі, спідниці та різних панчохах.
"Ну яка лялечка", "ну цукерка", "наша красуня", "вау", - написали в коментарях дівчині.
Нагадаємо, Яремчук побрався з Христиною у 2017 році. У 2019-му у подружжя народився син Микита.
До речі, Христина також є кумою Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила Єву Зінченко.
