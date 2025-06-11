Дружина Яремчука у трусиках і топі похвалилася спортивним тілом на ефектних фото
Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука, Христина Яремчук показалась у новому пікантному фотосеті.
У своєму Instagram обраниця спортсмена постала у білому топі з надписами і трусиках в тон. На талії вона зав'язала кофтину.
Перед камерою 31-річна Христина, яка часто вдягає сексі луки, професійно позувала, демонструючи свої спокусливі форми.
Христина обожнює фотографуватися у відвертих луках і позувати у різних бікіні. А якось обраниця футболіста з'явилася в пікантному шкіряному аутфіті.
Нагадаємо, минулої осені Яремчуки відсвяткували 12-річчя своїх стосунків. Також подружжя виховує 5-річного сина Микиту, який нещодавно розважався з мамою в Діснейленді.
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