Дружина Яремчука у декольтованому купальнику похизувалася засмаглим тілом у Греції

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина посвітила струнким тілом в купальнику у грецькому місті Гліфада.

На фото Христина похизувалася засмаглими ніжками і декольте на тлі блакитної води.

Яремчук обожнює фотографуватися і пробувала себе у різних амплуа

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Як відомо, Христина - кума Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила Єву Зінченко.

Раніше ТаблоID розказував про дружин відомих футболістів та зібрав чимало цікавих фактів про них.