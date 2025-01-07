Дружина Яремчука у декольтованому купальнику похизувалася засмаглим тілом у Греції

Марія Мельник 7 січня, 18:15
Христина Яремчук посвітила пресом
фото з Instagram

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина посвітила струнким тілом в купальнику у грецькому місті Гліфада.

На фото Христина похизувалася засмаглими ніжками і декольте на тлі блакитної води.

Яремчук в купальнику

Яремчук обожнює фотографуватися і пробувала себе у різних амплуа


Бюст і прес дружини Яремчука
Христина - приклад доглянутої мами

Як відомо, Христина - кума Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила Єву Зінченко.

Раніше ТаблоID розказував про дружин відомих футболістів та зібрав чимало цікавих фактів про них.

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