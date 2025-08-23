"На одній хвилі": Гвоздьова запалила в танці з дочкою та порадила, як виховувати дітей 8-10 років

Фото з Instagram Ілони Гвоздьової

Хореографка Ілона Гвоздьова станцювала запальний танок зі своєю 9-річною донькою Валерією (Рією) та розповіла своїм підписницям, на що варто звертати увагу у вихованні дітей 8-10 років.

"Коли ти з донькою на одній хвилі. Відносини діти/батьки для мене завжди в списку пріоритетів, бо саме в них ми бачимо наше продовження, нашу мотивацію, наше щастя і наше життя! Але зараз втримати увагу дітей у віці 8-10 років на собі дуже важко, враховуючи 21 ст, еру інтернету та соцмереж, приходиться адаптувати спілкування під тренди і дитячий запит", - написала Ілона.

Гвоздьова наголосила на тому, що не забороняє своїй доньці дивитися TikTok, а навпаки намагається разом із нею сфокусувати її увагу на корисних відео.

"Я не забороняю доньці дивитися Тік-Ток, а навпаки намагаюсь разом з нею сфокусувати її увагу на корисних відео, які несуть позитивний настрій і користь, тим більше подібні танці нас ще більше зближують", - написала Гвоздьова

Також танцівниця поділилася тим, на що варто звертати увагу батькам, у яких діти 8-10 років.

"Підтримка самостійності. Доручати невеликі, але відповідальні завдання: допомога по дому, планування свого дня, вибір гуртків. Формування відповідальності. Важливо, щоб дитина відчувала наслідки своїх вчинків (але без надмірних покарань). Розвиток інтересів. Батьки мають дати можливість спробувати різні сфери", - додала Ілона.

Гвоздьова також зазначила, що дітей варто карати не криком чи приниженням, а поясненнями і обговоренням ситуації.

"Підтримка самооцінки. Розвиток емоційного інтелекту. Вчити дитину називати свої емоції, говорити про почуття, слухати інших. Спільне проведення часу. Розмови, настільні ігри, спорт, читання. Діти цього віку ще потребують "теплого кола сім’ї", - підсумувала Гвоздьова.

