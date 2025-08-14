"Не хочеться гучних заяв": Гвоздьова у річницю шлюбу показала цілунки з чоловіком біля озера. Фото

37-річна хореографка Ілона Гвоздьова 14 серпня привітала свого чоловіка, Івана Хомячука, з яким мало не розлучилася, з 11-ю річницею шлюбу.

З нагоди сталевого весілля подружжя відправилося відпочивати у комплекс біля озера за Києвом. Відповідними романтичними фото зірка поділилася в Instagram.

"Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоров'я та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки! З річницею нас", — написала вона.

Ілона у хижому бікіні показала ніжний цілунок від коханого Фото instagram

Знаменитість поділилася сонячним селфі з чоловіком

На своїй річниці Гвоздьова виглядала спокійно та невимушено

Таке ніжне фото вийшло. До речі, парочка час від часу ділиться спільним закоханим контентом

Ілона та Іван насолодилися напоями на свіжому повітрі

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує двох діток: 4-річного Домініка і 9-річну Рію, з якими Гвоздьова нещодавно показувалася на відпочинку в Туреччині.

Як відомо, вперше про розлучення пари заговорили у травні цього року, а пізніше виявилося, що справу у суді залишили без розгляду. А днями хореографка показала ніжний цілунок з коханим на своєму дні народження.