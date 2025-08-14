"Не хочеться гучних заяв": Гвоздьова у річницю шлюбу показала цілунки з чоловіком біля озера. Фото
37-річна хореографка Ілона Гвоздьова 14 серпня привітала свого чоловіка, Івана Хомячука, з яким мало не розлучилася, з 11-ю річницею шлюбу.
З нагоди сталевого весілля подружжя відправилося відпочивати у комплекс біля озера за Києвом. Відповідними романтичними фото зірка поділилася в Instagram.
"Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоров'я та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки! З річницею нас", — написала вона.
Нагадаємо, зіркове подружжя виховує двох діток: 4-річного Домініка і 9-річну Рію, з якими Гвоздьова нещодавно показувалася на відпочинку в Туреччині.
Як відомо, вперше про розлучення пари заговорили у травні цього року, а пізніше виявилося, що справу у суді залишили без розгляду. А днями хореографка показала ніжний цілунок з коханим на своєму дні народження.