"Не хочеться гучних заяв": Гвоздьова у річницю шлюбу показала цілунки з чоловіком біля озера. Фото

Карина Тімкова - 14 серпня, 15:15

37-річна хореографка Ілона Гвоздьова 14 серпня привітала свого чоловіка, Івана Хомячука, з яким мало не розлучилася, з 11-ю річницею шлюбу.

З нагоди сталевого весілля подружжя відправилося відпочивати у комплекс біля озера за Києвом. Відповідними романтичними фото зірка поділилася в Instagram.

"Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоров'я та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки! З річницею нас", — написала вона.

Ілона Гвоздьова у бікіні засвітила поцілунок від чоловіка на природі

Ілона у хижому бікіні показала ніжний цілунок від коханого

Фото instagram

Ілона Гвоздьова замилувала селфі з чоловіком на 11-ту річницю

Знаменитість поділилася сонячним селфі з чоловіком

Ілона Гвоздьова наробила милих фото з чоловіком біля озера
На своїй річниці Гвоздьова виглядала спокійно та невимушено
Ілона Гвоздьова привітала чоловіка з 11-ю річницею шлюбу

Таке ніжне фото вийшло. До речі, парочка час від часу ділиться спільним закоханим контентом 

Ілона Гвоздьова показала, як з чоловіком святкувала річницю

Ілона та Іван насолодилися напоями на свіжому повітрі

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує двох діток: 4-річного Домініка і 9-річну Рію, з якими Гвоздьова нещодавно показувалася на відпочинку в Туреччині.

Як відомо, вперше про розлучення пари заговорили у травні цього року, а пізніше виявилося, що справу у суді залишили без розгляду. А днями хореографка показала ніжний цілунок з коханим на своєму дні народження.

гвоздьова
