"5 простих правил": Гвоздьова показала жінкам, як треба ходити. Відео

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розповіла, що допомагає їй не опускати рук і не впадати в депресію, вирішила дати жінкам ще кілька корисних порад. Вони стосуються правильної постави та ходи.

Стислий відеоурок 37-річна інфлуенсерка зняла для Instagram.

"Хода жінки - це її візитівка ще до першого слова", - наголосила Ілона.

Ілона сформулювала 5 простих правил та показала поширені помилки, яких припускаються жінки

Одна з них - висувати шию вперед і не дивитися рівно перед собою

Ось такий прогин у попереку - теж помилка

І ось так ставити ступні при ході не можна

У відео Гвоздьова показала, як ходити правильно

"Дивіться, пробуйте, зберігайте, тренуйте і подякуйте. Рекомендую спочатку тренуватися босоніж чи в кросівках і повільно, чим спокійніше тим краще буде ваш баланс після. Коли вже будете впевнені і відчуєте легкість та силу взувайте підбори і знов тренуйтеся! І тільки після можна прискорювати темп і за бажанням та відчуттям додати зовсім трохи вільність стегон", - порекомендувала вона.

Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова явила широкому загалу своє хиже альтер-его. А ще зірка пояснювала, чому, навіть маючи дітей, важливо залишатися жіночною і бути "сексі-мамою".

Як відомо, в Ілони та її чоловіка Івана Хомячука нащадків двоє: дочка Рія та син Домінік. Нещодавно темпераментне подружжя мало не розлучилося, але, на щастя, шлюб зберегти знову вдалося.