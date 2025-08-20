"5 простих правил": Гвоздьова показала жінкам, як треба ходити. Відео
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розповіла, що допомагає їй не опускати рук і не впадати в депресію, вирішила дати жінкам ще кілька корисних порад. Вони стосуються правильної постави та ходи.
Стислий відеоурок 37-річна інфлуенсерка зняла для Instagram.
"Хода жінки - це її візитівка ще до першого слова", - наголосила Ілона.
"Дивіться, пробуйте, зберігайте, тренуйте і подякуйте. Рекомендую спочатку тренуватися босоніж чи в кросівках і повільно, чим спокійніше тим краще буде ваш баланс після. Коли вже будете впевнені і відчуєте легкість та силу взувайте підбори і знов тренуйтеся! І тільки після можна прискорювати темп і за бажанням та відчуттям додати зовсім трохи вільність стегон", - порекомендувала вона.
Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова явила широкому загалу своє хиже альтер-его. А ще зірка пояснювала, чому, навіть маючи дітей, важливо залишатися жіночною і бути "сексі-мамою".
Як відомо, в Ілони та її чоловіка Івана Хомячука нащадків двоє: дочка Рія та син Домінік. Нещодавно темпераментне подружжя мало не розлучилося, але, на щастя, шлюб зберегти знову вдалося.
