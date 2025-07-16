Гвоздьова в купальнику та стильних сукнях показала відпочинок із дітьми "не для галочки"

Хореографка Ілона Гвоздьова разом із дітьми відпочила у Туреччину.

У своєму Instagram зіркова мама показала, чим займалася в Анталії з 4-річним сином Домініком та 9-річною донькою Рією.

"Цього літа я сказала собі: "треба просто зібратись і поїхати з дітьми на відпочинок, попри все! Не для "галочки". Не щоб втекти. А щоб нарешті побути з дітьми не у щоденній гонитві, постійному стресі чи тривозі, а у моменті. У спокою. У теплі. У тиші (наскільки це можливо з дітьми)", - розказала мама.

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Нагадаємо, у травні Гвоздьова подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. У червні вона пояснила, що стало причиною такого її рішення, але натякнула, що обручка досі в неї на пальці. А днями стало відомо, що суд ухвалив рішення стосовно розлучення.