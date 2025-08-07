"Жінка-левиця": Гвоздьова з глибоким декольте і яскравим мейком випустила на волю своє альтер-его. Відео

Хореографка Ілона Гвоздьова з тих, хто вміє бути різною: ненафарбованою спортсменкою та намарафеченою левицею.

Цього разу Ілона з глибоким декольте показалася в образі хижачки.

"Жінка-Левиця — не просто образ. Це стан душі. Це погляд, від якого перехоплює подих. Це хижий блиск в очах і спокусливий шарм, що залишає шлейф у свідомості надовго. Це не просто макіяж — це моє альтер-его. Дякую всім за цей неймовірний образ!", - описала образ Гвоздьова.

Образ підкреслює Ілонину впевненість у собі

До речі, днями хореографка зустріла свої 37

Попри те, що Гвоздьова докладає чимало зусиль для гарного вигляду, підписники не бачать результату.

Не так давно аудиторія критикувала Ілону за "недоглянуте обличчя", на що вона різко відповіла.

Попри негативні коментарі від аудиторії, спортсменка продовжує ділитися секретами молодості.