Гвоздьова в обіймах чоловіка та з дітьми в картатих штанях привітала зі святом затишними фото

Хореографка Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хом’ячуком та дітьми, донькою Рією і сином Домініком, привітали з Різдвом.

З нагоди свята родина наробила спільних піжамних фото коло ялинки.

"Теплого сімейного свят вечора! Миру нам усім, божого благословіння, сил і терпіння! Більше любові один до одного, взаємоповаги, підтримки, розуміння! Більше світла й тепла в наших серцях і наших думках!", - побажала Гвоздьова.

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Піжамний флешмоб цього року як ніколи актуальний

Рія і Домінік, судячи з фото, перебувають у чудових стосунках і не сваряться

На зйомці були розгорнуті перші подарунки

Нагадаємо, раніше Гвоздьова показувала, як готується до поїдання холодцю на Новий рік.