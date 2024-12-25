Гвоздьова в обіймах чоловіка та з дітьми в картатих штанях привітала зі святом затишними фото
Хореографка Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хом’ячуком та дітьми, донькою Рією і сином Домініком, привітали з Різдвом.
З нагоди свята родина наробила спільних піжамних фото коло ялинки.
"Теплого сімейного свят вечора! Миру нам усім, божого благословіння, сил і терпіння! Більше любові один до одного, взаємоповаги, підтримки, розуміння! Більше світла й тепла в наших серцях і наших думках!", - побажала Гвоздьова.
Нагадаємо, раніше Гвоздьова показувала, як готується до поїдання холодцю на Новий рік.
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