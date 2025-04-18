Гвоздьова у шортах і топі показала домашні вправи для пружності тіла

18 квітня, 16:30

Хореографка Ілона Гвоздьова - з тих, хто займається спортом хіба не кожного дня.

36-річна зірка у своєму Instagram показала, які вправи для підтримання форми робить вдома на килимку.

Гвоздьова у шортах вдома наробила вправ

До речі, у виняткових випадках Ілона робить процедуру, як заміняє для неї спорт

Скрін з відео
Гвоздьова у топі

Хореографка підкачала сідниці махами ніг


Ілона Гвоздьова зробила махи ногами
У своєму графіку Ілона завжди знайде час для роботи з тілом
Гвоздьова зробила кругові махи ногами

Гвоздьова зробила кругові махи ногами

Окрему увагу під час занять спортом хореографка приділяє зміцненню спини. Раніше Гвоздьова записувала відео з корисними вправами для міцного кору.

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