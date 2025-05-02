"Мій гарантований спосіб": Мірошниченко поділилася лайфхаком, як включити в раціон багато зелені

Нутріціологи наполегливо радять їсти якомога більше зелені, але не у всіх легко виходить зробити це невід'ємною частиною своєї гастрономічної рутини. Як це вдається їй, розказала юристка та блогерка, дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна.

"Хвилинка кулінарних порад. Мій гарантований спосіб їсти багато зелені: 200 гр будь-якої зелені (тут петрушка і кріп), 100 гр кеш'ю, 50 гр оливкової олії, 100 гр тертого пармезану, сіль", - дала жінка рецепт у Insta-сторіс.

"Все це в блендері перетираю до стану пасти. І їм з усім. З вівсянкою, макаронами, омлетом, рисом, просто на хліб, просто на помідор. Обожнюю! Можна додавати будь-що ще. Роблю пасту з цим "песто" і тунцем. Чи в салат замість соусу. Коротше, забирайте і не дякуйте!", - підсумувала Інна.

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Інна Мірошниченко поділилася рецептом "песто" з кропу і петрушки

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