"Контент не для слабких нервів": Мірошниченко показала ін'єкційну процедуру для краси обличчя

"Контент не для слабких нервів. Моя третя біоревіталізація. Стає відчутніше. Бо шкіра реально більш пружна і щільна. Тому під час проколів вже дихаю, а не сміюся. Тим не менш, дуже радію, бо це на всі 100% моя процедура!", - зазначила Інна