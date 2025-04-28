"Контент не для слабких нервів": Мірошниченко показала ін'єкційну процедуру для краси обличчя
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко розказала, як підтримує молодість обличчя.
У своєму Instagram вона показала, яку інвазивну процедуру робить.
Інна не стала відсиджуватись вдома, а відразу після процедури вирушили у справах.
Нагадаємо, раніше секретами краси і молодості з ТаблоID ділилися співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко і Олена Тополя.
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