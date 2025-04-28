"Контент не для слабких нервів": Мірошниченко показала ін'єкційну процедуру для краси обличчя

Марія Мельник - 28 квітня, 17:30

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко розказала, як підтримує молодість обличчя.

У своєму Instagram вона показала, яку інвазивну процедуру робить.

Мірошниченко показала обличчя зблизька

"Контент не для слабких нервів. Моя третя біоревіталізація. Стає відчутніше. Бо шкіра реально більш пружна і щільна. Тому під час проколів вже дихаю, а не сміюся. Тим не менш, дуже радію, бо це на всі 100% моя процедура!", - зазначила Інна


Інна не стала відсиджуватись вдома, а відразу після процедури вирушили у справах.

Мірошниченко показала, яку процедуру для шиї робить

Нагадаємо, раніше секретами краси і молодості з ТаблоID ділилися співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко і Олена Тополя.

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