"Ранок іменинника": Мірошниченко замилувала святковими фото 4-річного Марселя

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко замилувала яскравими кадрами зі святкування день народження молодшого сина Марселя. Хлопчику виповнилося 4 роки.

Інна показала, як малюк вранці разом зі старшими сестрами та братом їв святковий сніданок, грався повітряними кульками та задував свічки на торті.

"Ранок іменинника. Марселю - 4", - написала Інна.

Святковий сніданок маленького Марселя Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Марсель відсвяткував 4-річчя у родинному колі

На день народження хлопчик отримав купу позитивних емоцій

"Коли я була маленька, я мріяла винайти ліки, які рятують життя. Аби змінити цей світ на краще. Привіт, Інно, якій 6. Тобі все вдалося! Ці ліки - любов! І ти дійсно побачиш, як вони рятують життя і роблять неможливе", - написала вона.

Інна додала, що Марсель в їхній родині вже більшу частину свого маленького життя.

"Марсель з нами вже більшу частину свого життя. І я не знаю більших життєлюбів, ніж він. Довіряє, випробовує, експериментує і витискає максимум з кожного моменту життя. Чи дійсно це та сама дитина, яка запускала програму самознищення і повільно помирала, бо не вірила, що життя в цьому світі варте уваги? Тебе просто треба було зрозуміти. Прийняти. Не підганяти під шаблони. А визнати твою унікальність. Ти НЕ незручний, ти той, хто руйнує стереотипи і будує докорінно новий фундамент. Коли цей фундамент залито любов’ю, то з нього проростають найміцніші стіни. Люблю так, як навіть не знала, що вмію. Нехай кожна дитина, яка чекає на батьків, повторить твою долю!" - підсумувала Інна.





Нагадаємо, у Тімура та Інни є ще троє дітей: рідні 7-річна Мія та 5-річний Марко й прийомна - 9-річна Ангеліна.

До речі, нещодавно Інна розповіла про кризу у 4-річного Марселя та його перший похід у садочок.

Також Мірошниченко якось похвалилася тим, як розквітає їхня старша донька.