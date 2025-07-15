Мірошниченко розповіла, як на шляху до моря відмивала дитину в туалеті літака, та показалася з 4-ма нащадками на пляжі
Багатодітна мама, адвокатка Інна Мірошниченко розповіла про те, як важко далася їм дорога до моря, яка тривала добу.
Вона описала всі події у пості в Instagram та показалася з щасливим дітьми на пляжі.
"Доба в дорозі, 3 години сну, одна дитина з 🤮(блює - ред.), інша з 💩 (розлад шлунку - ред.) в черзі на літак і жодної вбиральні поруч (WizzAir любить набити всіх в одне приміщення без вікон і дверей почекати ще годинку). Їхати в автобусі до літака і робити вигляд, що все під контролем, нічого незвичного, просто не підходьте до нас). Прати увесь одяг і мити дитину повністю в туалеті літака", - описала пригоди Мірошниченко.
"Бути увесь переліт подушкою для мокрих дітей і тримати пакетики, аби раптом що, то не на мене. І все одно думати "то все фігня! Головне, що ми вперше їдемо усією сім’єю на море!". З усім впоралися і все минуло, як тільки побачили ЙОГО 🌊", - зазначила Інна.
"Цей пост про те, як кайфово, що попри все ми навчились цінувати найважливіше - час разом ❤️🩹 Мрію, аби у всіх була така змога!", - підсумувала юристка.
Нагадаємо, якось Інна розповідала, як найменший син Марсель вимазав все навколо... какашками.
До речі, Мірошниченко вже була зі всіма дітьми на морі - у березні цього року.
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