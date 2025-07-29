"Хочу/не хочу одночасно": Мірошниченко розказала про кризу в майже 4-річного сина і його перший похід у садочок

Марія Ткаченко - 29 липня, 15:30
Інна Мірошниченко
Скріни з Instagram Мірошниченко

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком виховує чотирьох дітей - Ангеліну, Мію, Марко і Марселя - розповіла, що молодше хлоп'я останніми днями переживає кризу.

Іще багатодітна мама повідомила про важливу подію в Марселевому житті. Малюк, котрий на початку серпня відсвяткує своє 4-річчя, вперше відвідав дитсадочок.

"Останні дні у Марселя почалась якась криза. Він на все каже хочу/не хочу одночасно. Хочу спати/не хочу спати. Хочу їсти/не хочу їсти. І так про все. Увесь час сумний. Майже не їсть", - зізналася Інна в Insta-сторіс.


Дружина Тімура Мірошниченка

Інні так і не вдалося вмовити Марселя поснідати

Марсель Мірошниченко

Дорогою до садочка Марсель теж не міг визначитися, хоче він туди або не хоче.

Прийомний син Мірошниченко

Хлопчик останніми днями коливається між "хочу" і "не хочу"

Перший візит синочка до закладу Мірошниченко вирішила розпочати з майданчика, оскільки хлопчик з ним уже знайомий.

"Але не все пішло за планом. Налякався, в результаті вліз на руки і почав плакати "додому". Ну ми пішли. Бо хто зна, які тригерні точки зачепила ця тусовка. Але дорогою до машини він сам зайшов у групу і пішов гратися. Так йому подобається набагато більше", - поділилася Інна.

Перший похід Марселя в дитячий садочок

Мірошниченко прагне, щоби адаптація сина до дитсадочка була м'якою і поступовою

Діти Мірошниченко

Старша сестра Мія виконувала роль групи підтримки

"Засмутився, що мама в перший день не замовила обід. Бо ця частина рутини здалася цікавішою. Домовились на завтра повторити вже з обідом. Шоколад трохи виправив ситуацію", - підсумувала вона.

Син Тімура Мірошниченко

Із обідом Марселю дитсадок сподобався би більше

Нагадаємо, Тімур нещодавно показував, як Марсельчик полюбляє борщ. Як відомо, хлопчик має непосидючу вдачу, вміє влаштовувати по 30 істерик за один ранок, а ще дуже зворушливо проявляє турботу до рідних. 

Читайте також:

"Людина-мураха", "людина-двіж" та інші: Мірошниченки поділилися кумедними фото чотирьох нащадків

"В житті не була така зла на нього": Мірошниченко показала, що учворив 3-річний Марсель, поки вона голову мила

Як діти (і Тімур) Інні Мірошниченко йогою займатися заважали. Кумедне відео

"Ти - доказ того, що любов лікує": Мірошниченко поділилася щемким відео з прийомним синочком

"З роками нічого не міняється": Мірошниченко показала себе з чоловіком 7 років тому і порівняла з сьогоденням. Милі Фото

діти зірок Мірошниченко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів