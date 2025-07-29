"Хочу/не хочу одночасно": Мірошниченко розказала про кризу в майже 4-річного сина і його перший похід у садочок
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком виховує чотирьох дітей - Ангеліну, Мію, Марко і Марселя - розповіла, що молодше хлоп'я останніми днями переживає кризу.
Іще багатодітна мама повідомила про важливу подію в Марселевому житті. Малюк, котрий на початку серпня відсвяткує своє 4-річчя, вперше відвідав дитсадочок.
"Останні дні у Марселя почалась якась криза. Він на все каже хочу/не хочу одночасно. Хочу спати/не хочу спати. Хочу їсти/не хочу їсти. І так про все. Увесь час сумний. Майже не їсть", - зізналася Інна в Insta-сторіс.
Дорогою до садочка Марсель теж не міг визначитися, хоче він туди або не хоче.
Перший візит синочка до закладу Мірошниченко вирішила розпочати з майданчика, оскільки хлопчик з ним уже знайомий.
"Але не все пішло за планом. Налякався, в результаті вліз на руки і почав плакати "додому". Ну ми пішли. Бо хто зна, які тригерні точки зачепила ця тусовка. Але дорогою до машини він сам зайшов у групу і пішов гратися. Так йому подобається набагато більше", - поділилася Інна.
"Засмутився, що мама в перший день не замовила обід. Бо ця частина рутини здалася цікавішою. Домовились на завтра повторити вже з обідом. Шоколад трохи виправив ситуацію", - підсумувала вона.
Нагадаємо, Тімур нещодавно показував, як Марсельчик полюбляє борщ. Як відомо, хлопчик має непосидючу вдачу, вміє влаштовувати по 30 істерик за один ранок, а ще дуже зворушливо проявляє турботу до рідних.
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