"Хочу/не хочу одночасно": Мірошниченко розказала про кризу в майже 4-річного сина і його перший похід у садочок

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком виховує чотирьох дітей - Ангеліну, Мію, Марко і Марселя - розповіла, що молодше хлоп'я останніми днями переживає кризу.

Іще багатодітна мама повідомила про важливу подію в Марселевому житті. Малюк, котрий на початку серпня відсвяткує своє 4-річчя, вперше відвідав дитсадочок.

"Останні дні у Марселя почалась якась криза. Він на все каже хочу/не хочу одночасно. Хочу спати/не хочу спати. Хочу їсти/не хочу їсти. І так про все. Увесь час сумний. Майже не їсть", - зізналася Інна в Insta-сторіс.

Інні так і не вдалося вмовити Марселя поснідати

Дорогою до садочка Марсель теж не міг визначитися, хоче він туди або не хоче.

Хлопчик останніми днями коливається між "хочу" і "не хочу"

Перший візит синочка до закладу Мірошниченко вирішила розпочати з майданчика, оскільки хлопчик з ним уже знайомий.

"Але не все пішло за планом. Налякався, в результаті вліз на руки і почав плакати "додому". Ну ми пішли. Бо хто зна, які тригерні точки зачепила ця тусовка. Але дорогою до машини він сам зайшов у групу і пішов гратися. Так йому подобається набагато більше", - поділилася Інна.

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"Засмутився, що мама в перший день не замовила обід. Бо ця частина рутини здалася цікавішою. Домовились на завтра повторити вже з обідом. Шоколад трохи виправив ситуацію", - підсумувала вона.

Із обідом Марселю дитсадок сподобався би більше

Нагадаємо, Тімур нещодавно показував, як Марсельчик полюбляє борщ. Як відомо, хлопчик має непосидючу вдачу, вміє влаштовувати по 30 істерик за один ранок, а ще дуже зворушливо проявляє турботу до рідних.