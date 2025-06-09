"Ти - доказ того, що любов лікує": Мірошниченко поділилася щемким відео з прийомним синочком
День 9-го червня 2023-го року став особливим для родини телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни. Саме тоді вони вперше побачили хлопчика, якого згодом буде названо Марселем і який стане їхнім сином та загальним "крашем".
У Instagram Інна опублікувала відео з архівних та свіжих кадрів із малим та адресувала йому зворушливі слова.
"Рівно 2 роки тому, 09.06.23 ми вперше побачили сина! Не "складний випадок" чи "подумайте добре", а сина, бо ми знали, що це він привів нас до себе. І всі ці деталі вже не мають значення, бо ми нарешті знайшли одне одного! 2 роки абсолютного щастя! Дякую, що вибрав нас, сину! Народжений серцем", - написала вона.
"Ти - наше диво! Ти - доказ того, що любов лікує, а безумовне прийняття відкриває нові світи. Ти - наше найбільше щастя. Наповнювати кожну мить любов'ю до тебе - наше покликання", - зізналася Мірошниченко.
Нагадаємо, Інна вважає, що Марсель прийшов у цей світ та пережив стільки страждань, щоби розкрити людські серця і для інших дітей, які потребують родини.
Як відомо, скоро буде рік, як у сім'ї Мірошниченків з'явилася прийомна дочка Ангеліна. Якщо від Марселя біологічні родичі відмовилися одразу після народження, то в дівчинки історія інакша.
Як і Марсель, Ангеліна має проблеми зі здоров'ям. Навчання дається маленькій нелегко, але нещодавно вона порадувала батьків "квантовим стрибком".
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