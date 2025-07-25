"Дуже щаслива, що можу бачити це диво": дружина Мірошниченка на щасливих фото показала, як розквітає їхня прийомна донька

Тімур та Інна Мірошниченки з чотирма дітьми: Ангеліною, Мією, Марко та Марселем у липні з'їздили відпочити на Крит Фото з Instagram Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна, яка днями повідомила, що завдяки сімейній поїздці на море в прийомної доньки Ангеліни стався черговий стрибок у розвитку, поділилася атмосферними фото дівчинки у Греції.

Як зізналася блогерка в Insta-сторіс, ця подорож допомогла Ангеліні відчути повну довіру до тата. На одній зі світлин, яку опублікувала Інна, дівча тримає Тімура за руку і тулиться до нього.

Ангеліна вже трохи більше року в сім'ї

"Бачити, як вона квітне. Як усе, що вливаємо, має свої плоди. Бачити в ній дитину 2, 3, 5, 7 років і радіти, що вона повертається туди і проживає те, що мала прожити. Бачити, як міняються очі, глибина. Знати, що попереду стільки нового. Пам'ятати, які це були виклики… І радіти, що ми їх подолали! РАЗОМ!", - написала Мірошниченко.

Цю дівчинку в дитбудинку називали "Царівна Несміяна", бо вона весь час плакала

"Я дуже щаслива, що можу бачити це диво. Диво розквіту дитини, яка відчула повагу і любов. Нам бувало складно. Мені, їй, нам. І, напевно, ще багато разів буде. Але рік тому у моменти найбільшого відчаю ми казали собі "от пройде рік, і ми побачимо диво! Треба вірити!". Ти - наше диво! Я більше не маю сумнівів, що на тебе чекає неймовірне майбутнє! І, звісно, я в шоці, які стрибки у розвитку можливі після спільної поїздки на море", - додала вона.

Ангеліна з батьками, сестрою і братиками побувала на морі в Греції

Дівча не одразу стало називати Тімура та Інну татом і мамою

Марсель та Ангеліна - діти, народжені серцем Фото з Мірошниченка

Нагадаємо, раніше Інна розповідала, що Ангеліна не пам'ятає восьми перших років свого життя в дитячому будинку. Але іноді в дівчинки виринають окремі моторошні згадки, як-от про те, що її зв'язували та відвозили до психіатричної лікарні за "погану поведінку".

Як відомо, вперше Мірошниченко побачила свою майбутню доньку на фото. А перша зустріч із нею відбулася в Тімура та Інни через ZOOM, і Ангеліна одразу ж поставила їм найважливіше питання.