Мірошниченко з прийомною донею в яскравих луках влаштували йогу посеред кімнати

Адвокатка й багатодітна мама Інна Мірошниченко у своєму Instagram часто демонструє сімейне життя. Вкотре вона поділилася фрагментом буднів із дітьми у сторіс.

Зокрема, дружина шоумена Тімура Мірошниченка показала, як займається йогою у компанії прийомної дочки Ангеліни. До речі, як зізналася Інна раніше у сторіс, йога – єдина фізична активність, яку поки вподобала 8-річна донечка.

Інна показала заняття йогою з Ангеліною скрін з Instagram

До речі, раніше Мірошниченко розповідала, що дочка не проявляла жодної цікавості до спорту чи рухів, але йогу з мамою врешті вподобала скрін з Instagram

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"Марсель поки спостерігає" скрін з Instagram

Нещодавно Мірошниченко демонструвала заняття йогою із молодшим прийомним сином Марселем.

Як відомо, Тімур й Інна у 2023-му усиновили хлопчика Марселя. А вже наступного року – дівчинку Ангеліну. Також подружжя має 2 біологічних дітей.

Нагадаємо, раніше пара розповідала, як проходить адаптація прийомних дітей.