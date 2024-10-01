Мірошниченко з прийомною донею в яскравих луках влаштували йогу посеред кімнати
Адвокатка й багатодітна мама Інна Мірошниченко у своєму Instagram часто демонструє сімейне життя. Вкотре вона поділилася фрагментом буднів із дітьми у сторіс.
Зокрема, дружина шоумена Тімура Мірошниченка показала, як займається йогою у компанії прийомної дочки Ангеліни. До речі, як зізналася Інна раніше у сторіс, йога – єдина фізична активність, яку поки вподобала 8-річна донечка.
Нещодавно Мірошниченко демонструвала заняття йогою із молодшим прийомним сином Марселем.
Як відомо, Тімур й Інна у 2023-му усиновили хлопчика Марселя. А вже наступного року – дівчинку Ангеліну. Також подружжя має 2 біологічних дітей.
Нагадаємо, раніше пара розповідала, як проходить адаптація прийомних дітей.
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